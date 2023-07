Lewis Hamilton calienta motores. El piloto número uno de Mercedes espera tener una gran actuación este fin de semana en el GP de Hungría de la F1, tras el podio conseguido en Silverstone, su casa. Lo que parece que cambiará es que, distinto a lo vivido en Gran Bretaña, Shakira no estará en el 'paddock'.



Todo indica que la cantante barranquillera no visitará el Hungaroring porque, según adelantaron Laura Fa y Lorena Vásquez, quienes anunciaron en primicia la separación de Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, "Hamilton está molesto con Shakira".

'Hamilton, molesto con Shakira'

Shakira y Hamilton. Foto: CHANDAN KHANNA, AFP

Según informaron en su último pódcast, Fa y Vásquez, popularmente conocidas como las 'Mamarazzis', la situación entre Hamilton y Shakira no es como la gente se imagina.



Conforme reportan las periodistas, quienes citan "fuentes confiables" del círculo del piloto británico, "no hay ninguna relación sentimental" entre ellos.



Según les dijeron, Hamilton no ha tenido nada que ver en el comienzo de los rumores con la colombiana. Incluso, dicen que la invitación al 'box' de Mercedes en el GP de Miami (la primera vez que los vieron juntos) fue por intención del equipo publicitario, no del piloto.



Sobre lo que vino después, la visita en el GP de Barcelona y la reciente en Silverstone, las 'Mamarazzis' son certeras: "Nos explican de muy buena fuente que es ella (Shakira) quien vuelve a estar interesada en ir".



De hecho, sostienen que Hamilton "pidió que Shakira no bajara" al lugar destinado para Mercedes en la última carrera.



Luego, llegó la filtración de las fotografías de Hamilton junto a otras mujeres en un yate en Ibiza para 'despejar la cosa'.



Y ante las dudas, las 'Mamarazzis' comentan que les aseguraron que "él se siente molesto porque ella quiere hacer creer que existe una relación entre ambos"

Lewis Hamilton actualmente es cuarto de la clasificación de pilotos de la F1, con 21 puntos.

