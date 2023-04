Siempre se mostró firme en sus convicciones. Lucha sin importarle las consecuencias. Lewis Hamilton hace un tiempo que se planteó dar batalla y a favor de la diversidad y la igualdad en la sociedad, tanto adentro como afuera de la Fórmula 1.

El piloto británico tomó la iniciativa sobre estos temas con el objetivo de tratar de alcanzar la equidad dentro del deporte y no le tembló el pulso cuando se enfrentó a la FIA por diferentes normas que intentó instaurar en la categoría.



(Luto: muere de infarto promesa del ciclismo colombiano en carrera)

(Shakira se aprovecha de la Barbie y lanza indirectas a Piqué, video)



Antes de las carreras de 2020 y 2021, Hamilton lució diferentes remeras de protesta en la ceremonia previa a #WeRaceAsOne, la campaña lanzada por la F1 en favor de la igualdad, dentro de esto se incluyó un casco con los colores del arcoíris para la celebración del primer Gran Premio en Qatar.

Revuelo



Eso generó un gran revuelo y se leyó como un desafió en un país que tiene muchas restricciones. Y el multicampeón de la Fórmula 1 volvió a dejar jun mensaje en el que se advierte que está dispuesto a romper con todo en el próximo GP de Qatar, que se correrá en octubre próximo.



Siempre atento, Hamilton aprovechó nuevamente para levantar su bandera a favor de la igualdad y en un vídeo de celebración de los 10 años con Mercedes publicado en YouTube, el británico dijo: “Creo que es increíble que todavía vivamos en una época en la que hay tantos problemas de derechos humanos en tantos países, especialmente en Medio Oriente”.



Y continuó: “Los derechos de las mujeres, los derechos LGBT. Hay leyes que van en contra de la verdadera identidad de las personas. Siempre he corrido riesgos, voy a hacerlo incluso si me meten en la cárcel o no, no me importa lo que hagan, voy a defender aquello en lo que creo aunque me maten”.



Entiende a la perfección que sus reclamos deben ser oídos y que lo mejor es quedarse con el centro de la escena, porque su figura es tan dominante que le permite amplificar su mensaje: “Sé que parece una locura. Necesito hacer estas cosas para mostrar a la gente lo importante que es y para que la gente hable de ello: para que la gente sienta que los que están en el poder tienen que hablar de hacer cambios porque eso trae negatividad a su país”.

Facebook Twitter Linkedin

Lewis Hamilton Foto: Jim Watson. AFP



Incluso, Hamilton contó que uno de sus principales objetivos era poder ganar esa carrera para dar un doble golpe y tener los reflectores en él: “Hice eso (el casco con el arcoíris) y gané la carrera. Me dije: ‘Tengo que subir a lo más alto del podio porque es cuando voy a dar el mayor golpe’, y eso es lo que hice”.

Da pelea



Antes del comienzo de la temporada 2022, el director de carrera, Niels Wittich, publicó unas notas en las que se especificaba que todos los pilotos que integrasen la grilla no tenían permitido subir a sus vehículos durante una sesión con cualquier joya o piercing en su cuerpo, además de que la FIA investigaría si se cumplen los requisitos de la ropa interior cuando se enfundan en la indumentaria de competición.



Frente a este escenario, Hamilton que tiene varios piercing en su cuerpo levantó la voz y fue directo contra estas determinaciones: “No tengo ningún plan para eliminarlos (por sus piercing). Siento que hay cosas personales. Deberías poder ser quien eres”. Y agregó: “Hay cosas que no puedo mover. Literalmente, ni siquiera puedo sacarlas. Estos, en mi oreja derecha, están literalmente soldados, así que tengo que cortarlos o algo así. Así que van a quedarse”.

Facebook Twitter Linkedin

Max Verstappen y Lewis Hamilton Foto: EFE





Incluso, en el arranque de la temporada de 2023 volvió a tener problemas por este tema y en la primera sesión de entrenamientos se despertó una polémica, ya que Mercedes presentó un certificado médico para que le sea permitido competir a Hamilton sin quitarse los piercing. La FIA se expresó en consecuencia: “Los comisarios escucharon a un representante del equipo y recibieron un informe médico del doctor del Mercedes AMG-Petronas F1 Team, que solicitó una exención. Los comisarios consultaron con el delegado médico de la FIA, que revisó el informe médico, examinó al piloto y estuvo de acuerdo con la opinión mencionada. Hemos decidido no tomar ninguna otra medida, ya que existe la preocupación de que se produzcan desfiguraciones por los frecuentes intentos de retirar el dispositivo”.



(Shakira: el fantasma que la persigue en EE. UU. y no es Piqué, video)

(Dani Alves: los cabos sueltos que dejó la nueva declaración, video)



La Nación, Argentina

GDA