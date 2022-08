Lewis Hamilton, en medio de una temporada de Fórmula 1 en la que ha estado lejos de las expectativas a pesar del repunte de los últimos circuitos, sigue siendo considerado uno de los grandes pilotos del mundo.

El británico, que ha ganado siete veces el Mundial de la Fórmula 1, se ha caracterizado por ser un amante de la alta velocidad en los grandes circuitos. Sin embargo, parece que esa pasión no la conserva en su vida fuera de la F1. Y todo, por un motivo que podría sonar insólito para la mayoría de expertos al volante.



Hamilton no 'maneja normal'

Lewis Hamilton. Foto: AFP

En diálogo con 'Vanity Fair', Hamilton mostró un lado que usualmente pasa desapercibido en su ajetreo en la Fórmula 1.



En medio de sus revelaciones, una muy llamativa: el por qué no maneja como un 'ciudadano más' en calles y carreteras.



“Creo que lo encuentro estresante. Trato de no hacer cosas que no suman a mi vida”, explicó.



Extraño fue que la entrevista se hizo mientras manejaba. “Esto ahora es estresante para mí. Este camino es una locura. Están pasando tantas cosas aquí. Voy a dar la vuelta en un segundo”, añadió.



“La gente dice: '¡Amigo! ¡Conduces a 200 millas por hora!’ Y pienso que, en términos del factor miedo, eso es fácil para mí. Supongo que todos estamos hechos de manera diferente”, concluyó.

