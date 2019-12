Hamilton superó el mito de Fangio y va por la leyenda de Schumacher

El sexto título de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 demuestra el pilotazo que es el británico. No es que tenga un secreto, sino que siempre está mirando cómo ser el primero, cómo trabajar mejor con el equipo. Es un corredor que permanentemente da el máximo de sus capacidades, cuida cada detalle. Eso es lo que lo hace un gran campeón, como lo es hoy. En todas las circunstancias sabe cómo reaccionar. Es un experto para entender cuándo atacar, cuándo defenderse, cuándo tiene el mejor carro y cuándo puede salvar un puesto al final de una carrera. Es por eso que ha ganado tantos títulos del mundo y en la mayoría de los casos está por delante de su compañero de equipo.

Es muy importante aclarar que en el automovilismo, a diferencia de los demás deportes, un triunfo no solo depende del piloto, sino que es realmente un deporte en equipo, así las personas crean que va solo un piloto manejando el vehículo. Tener una escuadra como la de Mercedes, con uno de los mejores carros de la historia, le permitió hacer algo increíble. Es claro que Hamilton tiene un gran talento, pero si no tuviera un carro y equipo como Mercedes, no podría haber sido tan exitoso. Él ha tenido la suerte de estar en el equipo en este momento. Lo ha hecho bastante bien, pero gran parte del crédito de sus títulos es para el equipo Mercedes.



Además, Hamilton tiene muchísimas cualidades; sin embargo, lo que más resaltó es su habilidad para adaptarse a todas las condiciones, y más cuando en pista está lloviendo o cuando está húmedo. Él ha podido sacar el máximo rendimiento del carro que tiene. Quizá su vehículo no es perfecto, pero él ha sacado lo mejor de su coche. En carrera es muy importante, porque el balance va cambiando de acuerdo a los neumáticos que van montando. El equipo va decidiendo qué hacer y qué tiempos necesita, y él sabe sacar un extra. Es un piloto que lleva muy bien la estrategia y se las dice a sus coequiperos. Es un líder, y eso le ayuda mucho al equipo a la hora de tomar las decisiones correctas.



En los últimos años, Mercedes ha dominado. Ha tenido una competencia fuerte con Ferrari y Red Bull, pero Mercedes siempre es el gran equipo de la categoría, así no tenga el mejor carro, pero con la estrategia ha ganado sin ser el más rápido. Los pilotos son muy diferentes y hay que poner al mismo piloto en el mismo carro para saber cuál es el mejor. Lo que ha hecho bien Hamilton es que ha desarrollado el carro para que él se sienta más cómodo en la dirección que quiere, y eso lo ha vuelto todo más fácil y por eso son tan dominantes.



Hamilton todavía tiene mucho que dar y sigue muy motivado, este ha sido su mejor año y sigue animado por romper el récord de siete títulos del alemán Michael Schumacher. Esta es una motivación muy buena para ser uno de los favoritos, así que ojalá que tengamos un mundial muy disputado y esperemos que Ferrari y Red Bull se lo pongan muy difícil y su compañero Valtteri Bottas también le ejerza presión. Ojalá sea un 2020 muy interesante.



El piloto británico es alguien con muchas cualidades que ha aprovechado un equipo que le ha entregado las mejores herramientas para poder destacarse y dar lo mejor de sí.



Tatiana Calderón

*Pilota de la Fórmula 2

Para EL TIEMPO