Montoya vs Schumacher, una rivalidad que perdura

Previo al Gran Premio de Emilia-Romaña, que se disputará este fin de semana en Imola, Italia, la F1 compartió un cruce del piloto colombiano ante Schumacher en el Gran Premio de San Marino, en 2004.



“La rivalidad Montoya-Schumacher alcanzó el punto de ebullición en Imola en 2004!” encabeza la publicación del video, en el que tras intentar superar por la línea externa a Schumacher, Montoya termino sobre el césped.



El cruce no quedó allí. En el video también se observa parte de la rueda de prensa en la que Montoya afirmó que “tienes que ser o ciego o estúpido para no verme. Pero ya sabes, son carreras”.



“Vi su ataque por el exterior, pero saliendo de la curva para mí. Primero, no lo vi, segundo, por el exterior usualmente se pierde terreno, entonces no esperaba que siguiera allí” declaró en la misma ronda de preguntas el piloto alemán.

