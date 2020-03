¡Qué innovadores! La atractiva propuesta para los pilotos de la F1

La Fórmula 1 realizará una competición virtual utilizando del videojuego oficial de la competición, que tendrá lugar en los días en los que estaban previstos los Grandes Premios que han suspendido por la pandemia del coronavirus.

El campeonato, denominado 'F1 Esports Virtual Grand Prix series', comenzará este domingo 22 con la disputa a través del videojuego del Gran Premio de Baréin, previsto para este fin de semana hasta que la expansión del Covid-19 obligó a su aplazamiento.



Según la organización del Mundial de Fórmula 1, la competición durará hasta el mes de mayo, cuando está previsto que se reanuden las carreras, y en ella participarán pilotos actuales de la competición y "estrellas que serán anunciadas próximamente". Todos ellos competirán desde sus domicilios.



La retransmisión se podrá seguir en los canales oficiales de la Fórmula 1 en las plataformas Youtube, Twitch y Facebook, con una duración de una hora y media, en la que se incluirá una fase de clasificación y la carrera.



Esta competición se organiza "estrictamente por motivos de entretenimiento" por lo que "no dará puntos oficiales del Campeonato" a los pilotos, aclaró la organización del campeonato de monoplazas.



Aunque aún no se han conocido los pilotos que participarán, no sería extraño que lo hiciera el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) o el inglés Lando Norris (McLaren), reconocidos aficionados a las carreras virtuales, o el español Carlos Sainz (McLaren), que ya ha anunciado su participación en un campeonato virtual este viernes, organizado por el diario deportivo español 'Marca'.



La crisis por la pandemia del coronavirus ha provocado la suspensión del Gran Premio de Australia, el primero de la temporada que se tenía que disputar la semana pasada y la cancelación del de Mónaco, mientras que los de Baréin, Vietnam, China, Holanda y España han sido aplazados.



Los cambios reglamentarios para el Mundial, previstos para 2021, también han sido retrasados un año, a 2022.



EFE