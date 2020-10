Schumacher, entre los rumores y la esperanza

El silencio, las especulaciones y los rumores han enmarcado la vida de la familia Schumacher durante estos siete años, luego de que Michael, el gran piloto alemán y más ganador de títulos de la Fórmula 1, sufriera un accidente mientras esquiaba, y su salud hoy en día es un total misterio.

Han salido varias informaciones y algunas son desestimadas por la misma familia, pidiendo respeto por Schumacher.



Sin embargo, esta semana Elisabetta Gregoraci –la exmujer de Flavio Briatore, una de las personas que estuvo más cerca de Schumacher en los primeros tiempos de su exitosa carrera como piloto de la Fórmula 1– brindó otra información sobre el estado del piloto alemán: “Schumacher no habla, sino que se comunica con su familia y los amigos que lo visitan a través de sus ojos”.



Y fue más allá en la confesión recogida por el medio italiano Sport Mediaset: “Solo tres personas pueden visitarlo y yo sé quiénes son”. Inclusive, aporta otro dato que se desconocía: dónde está Schumacher. “Se mudaron a España y su esposa ha montado un hospital en esa casa”. Hasta aquí, lo que se sostiene, o sostenía, es que Schumacher residía en Suiza.



Especulaciones



Fue un 29 de diciembre de 2013, era domingo en la mañana, en vísperas de Nochebuena y de su cumpleaños 46. Fue lejos de las pistas de Fórmula 1, ajeno a los ruidos de los motores y de los pits; fue en una apacible zona de esquí donde no debía pasar nada y pasó todo. Allí fue donde el legendario piloto alemán Michael Schumacher sufrió el accidente que le cambió la vida.



Las noticias de su salud llegan lentas A veces pasan meses sin un reporte. Su familia decidió desde el comienzo el hermetismo, el silencio y la confidencialidad. Lo que se ha sabido en estos siete años es poco: que Michael tuvo un coma inducido tras el accidente de esquí que sufrió en la estación de Méribel, en los Alpes franceses –al golpearse contra una roca–, que su casco lo salvó de morir, que tuvo traumatismo craneoencefálico, hematomas intracraneales y edema cerebral difuso, que tuvo dos operaciones inmediatas para salvarle la vida, que pasó un tiempo en el hospital de Lausana, antes de ser trasladado, en junio del 2014, a su mansión en Gland (Suiza), la que se convirtió en un centro médico dentro de un búnker.



Nadie ajeno a ese entorno conoce lo que realmente pasa con el expiloto. Hay una especie de pacto de silencio para que nada se filtre. El pasado 8 de julio la familia comunicó: “Michael está en las mejores manos y estamos haciendo todo lo humanamente posible para ayudarlo”.



En el 2014, su mánager, Sabina Kehm, reveló que Michael tuvo momentos de “conciencia y despertar” en el hospital, fueron las primeras noticias oficiales de su salud, y también fueron de las últimas. Desde entonces, es más lo que se ha especulado: que no se mueve, que no habla, que evoluciona lentamente, que ya no tiene respirador artificial, que ya no permanece postrado en una cama, que está en silla de ruedas, que hace terapia en una piscina, que lo van a trasladar a España (desmentido en su entorno), que sus gastos médicos rondan los 55.000 euros semanales… No hay certeza de nada.



Algunos medios aseguraron que Schumacher tiene llagas en su cuerpo al estar siempre acostado en una cama, información que nadie ha confirmado.

En el 2017 aseguró que Michael, a veces, llora. Un familiar reveló a la revista Paris Match que el expiloto deja salir sus lágrimas cuando mira el paisaje en su residencia, a orillas del lago Geneva. También, que lloraba cuando escucha en auriculares los sonidos de los motores.



Un año después, Jean Todt, exjefe de Ferrari y presidente de la FIA (Federación internacional de Automovilismo), reveló a Auto Bild de Alemania que estuvo allí en diciembre pasado, y que junto a Michael vieron la transmisión de la Fórmula 1. “En realidad, siempre soy cuidadoso cuando hablo. Pero sí, es cierto que vi el GP de Brasil con Michael en Suiza”, confesó.



Su hijo, cerca de la F1



Por ahora, lo único claro que tiene la familia Schumacher es que Mick, hijo de Michael, y quien está cerca de proclamarse campeón de la F2, hará unos entrenamientos libres con la escudería de la F1 Alfa Romeo el próximo fin de semana en el GP de Eifel y las versiones de prensa dicen que llegará a este equipo a remplazar al italiano Antonio Giovinazzi.



EL TIEMPO consultó con el equipo sobre la posibilidad de este fichaje y la respuesta

fue: “Estamos totalmente comprometidos en trabajar con nuestros dos pilotos para conseguir el mejor resultado. Hablaremos con ellos antes que nada en las próximas semanas. En ese sentido, no vamos a entrar en los rumores que se han creado”.

¿Habrá otro Schumacher en la Fórmula 1? Sería una noticia positiva que recibiría la familia del alemán en medio de muchos rumores y esperanza.



