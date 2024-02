La Fórmula 1 rechaza la entrada de Andretti como undécimo equipo

La Fórmula 1 anunció que denegó la solicitud de ingreso al campeonato presentada por el equipo estadounidense Andretti.



Esta decisión se basa en el análisis realizado por la máxima categoría del automovilismo, que concluyó que la entrada de Andretti "no aportaría valor" y que el equipo no sería "competitivo".

A pesar de la aprobación previa por parte de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), la Fórmula 1, encargada de los derechos comerciales de la competición, no ha respaldado el proyecto.



En un comunicado oficial, la F1 explicó su posición: "Nuestro proceso de evaluación ha determinado que la presencia de un undécimo equipo, por sí sola, no contribuiría al valor del campeonato. La clave para aportar valor como nuevo participante es ser competitivo, y no creemos que el solicitante tenga el potencial de ser un contendiente competitivo".



Aunque el nombre de Andretti es reconocido entre los aficionados de la F1, la organización destacó que su investigación indicó que la Fórmula 1 aportaría más valor a la marca Andretti que viceversa.

🚨 COMUNICADO OFICIAL de Andretti Cadillac tras haber recibido el NO de la Fórmula 1:



"Andretti Cadillac ha revisado la información que Formula One Management Limited ha compartido y no está de acuerdo con su contenido".



"Andretti y Cadillac son dos exitosas organizaciones… pic.twitter.com/vpRYOw4QcL — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) January 31, 2024

El comunicado también señaló que la entrada de Andretti en las temporadas 2025 y 2026 no sería factible, ya que se espera un cambio de regulación entre esas temporadas.



La F1 expresó su desconfianza en la capacidad de Andretti para desarrollar dos coches competitivos sin experiencia previa en la F1 en ese periodo. Sin embargo, dejaron abierta la posibilidad para la temporada 2028.



"Consideraríamos de manera diferente la solicitud de inscripción de un equipo en el campeonato en 2028 con una unidad de potencia de General Motors, ya sea como equipo de trabajo de General Motors o como equipo cliente de este, que diseñe internamente todos los componentes permitidos. En este caso, habría factores adicionales a considerar con respecto al valor que el solicitante aportará al campeonato. En particular, con respecto a la entrada de un nuevo y prestigioso fabricante de equipos originales en el deporte como proveedor de unidades de potencia", indicó la F1 en su comunicado.

