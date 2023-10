Esta es la carrera millonaria de Red Bull para volver a reinar en la Fórmula 1

Red Bull consolidó su posición como la escudería dominante en la Fórmula 1 en los últimos años. La última demostración de su supremacía llegó con el campeonato obtenido el pasado fin de semana por su piloto, el holandés Max Verstappen.

Este ciclo victorioso actual busca emular una segunda "era dorada" de Red Bull en la F1, recordando su reinado entre 2010 y 2013.



La compañía canalizó una parte significativa de sus millonarias inversiones en marketing hacia el mundo del deporte, convirtiéndolo en una de sus principales banderas.



Además de su participación en el automovilismo, la marca tiene presencia en deportes extremos que van desde el cliff-diving hasta BMX, esquí, vuelo y skateboarding, así como en el hockey sobre hielo y el fútbol, también las carreras automovilísticas.

El imperio Red Bull está bajo el liderazgo de Mark Mateschitz, hijo del fundador de la compañía, Dietrich Mateschitz, y es considerado el hombre más rico de Austria.

El negocio de Red Bull

El negocio de Red Bull despegó literalmente con "alas", con inversiones en deportes que surgieron de la venta de su famosa bebida energizante en lata.



El año pasado, la marca vendió más de 11.500 millones de unidades y registró un aumento en sus ingresos de casi el 25 por ciento entre 2021 y 2022, para situarse en 10.200 millones de dólares.



En 2021, la compañía destinó unos 1.685 millones de dólares en patrocinios deportivos y publicidad, lo que equivale a aproximadamente una cuarta parte de sus ingresos anuales.

La empresa que atrae marcas

Red Bull logró captar el interés de otras empresas para anunciarse en su coche, el RB19. La escudería cuenta con un total de 38 patrocinadores, siendo el más destacado Oracle, que el año pasado anunció un acuerdo a cinco años con Red Bull Racing, por un valor de US$ 500 millones. Se estima que los patrocinios le reportaron al equipo esta temporada US$ 226 millones. En total, la escudería está valorada en US$ 2.600 millones y sus beneficios fueron de US$ 510 millones.

Fórmula 1, Oracle. Foto: EFE

Sin embargo, no todo son ganancias para Red Bull, ya que este año tuvo que pagar una multa de US$ 7 millones por no cumplir con las regulaciones de 'fair play' financiero en la temporada 2021.



La Fórmula 1 estableció un límite de US$ 145 millones en las inversiones que los equipos pueden realizar en sus autos, una medida destinada a mantener la igualdad entre los competidores.

Mad Max es la estrella de la competencia

El piloto holandés Max Verstappen se ha convertido en la cara visible de la escudería austriaca. Ha ganado los últimos tres títulos individuales de la Fórmula 1, desbancando al multicampeón inglés Lewis Hamilton (Mercedes-Benz).



'Mad Mex' ingresó a su cuenta US$ 64 millones el año pasado, la mayoría por concepto de salario.

En el ámbito publicitario, el piloto ha mantenido un perfil relativamente bajo en comparación con otras figuras del deporte de élite, con solo unos pocos acuerdos comerciales con marcas como EA (videojuegos), Jumbo (supermercados) y Viaplay (streaming), que le reportan US$ 4 millones, según informó la revista 'Forbes'.

La principal fuente de ingresos de Verstappen proviene de las pistas, donde debutó a nivel profesional a los 17 años en 2015 conduciendo para el equipo Toro Rosso, que luego fue adquirido por Red Bull y rebautizado.

Sebastián Montoya y sus metas en el automovilismo

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El País, Uruguay, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



