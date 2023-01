Kennetth Block, reconocido piloto de rallies, falleció este martes a los 55 años, a causa de un accidente mortal en moto de nieve en el Park City, Utah (Estados Unidos).

"Ayer no solo perdí a mi padre, perdí a mi mejor amigo. Él era realmente todo mi mundo y la única persona a la que admiré también. No importaba lo que hiciera, él siempre estaba ahí para apoyarme. No puedo creer lo rápido que fue arrebatado de todos nosotros. No hay palabras para describir lo increíble que fue mi padre, vivió tantas vidas, logró más en 55 años de lo que la mayoría de la gente pudo en 10 vidas, y vivió su vida al máximo cada día", escribió este miércoles Lia, su hija, en Instagram.



Ahora, a horas del trágico accidente cobra eco entre los fanáticos el último video que se tiene de Block en la nieve.



El último video de Block en la nieve

Ken Block tenía 55 años. Foto: Instagram: @kblock43 / Wasatch County Sheriff's Office

El martes, los hechos fueron aclarados por la propia oficina del sheriff del condado de Wasatch. "El 2 de enero de 2023, aproximadamente a las 14:00 horas, el Centro 911 del Condado de Wasatch recibió una llamada informando de un accidente de moto de nieve en la zona de Mill Hollow", indicaron las autoridades.



"El conductor, Kenneth Block, hombre de 55 años de Park City, Utah, conducía una moto de nieve en una pendiente pronunciada cuando la moto volcó, cayendo encima de él", afirman para luego añadir: "Fue declarado fallecido en el lugar de los hechos a causa de las heridas sufridas en el accidente".



Ahora, con ese informe, los fanáticos de Block analizan el que fue el último video compartido por la estrella de la conducción, el pasado 22 de diciembre, en redes sociales.



De hecho, algunos destacan que el fatal accidente pudo darse en circunstancias muy similares, pues la moto seguramente era del mismo tipo y en la grabación el piloto pierde el control del vehículo al final.

Ken Block hacía maromas con todo tipo de máquinas. Aquí con una moto de nieve, similar a la que le causó la muerte hoy en Utah, #EEUU.

Hasta el momento, no se conoce el video del accidente que cobró la vida de Block.

Una leyenda del automovilismo 'aficionado'

Ken Block Foto: AFP

El estadounidense saltó a la fama gracias a sus espectaculares demostraciones de conducción bautizadas como Gymkhanas. Exhibiciones de carácter casi cinematográfico donde Block mostraba su pericia al volante.



El actual piloto de Audi, con quién había firmado recientemente, realizó hace un par de meses una demostración en coche eléctrico por las calles de Las Vegas que suma casi 6 millones de reproducciones.



Si bien su carrera deportiva no ha sido tan exitosa -llegó a participar en una prueba del WRC y otra del Mundial de Rallycross-, a nivel mediático fue todo un pionero, especialmente en plataformas como YouTube. En el canal de su equipo, Hoonigan, suma 5,32 millones de seguidores y en su perfil particular 1,94.

*Con EFE