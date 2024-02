Karol G celebra su Grammy: esta es su conexión con los deportes

Colombia celebró este domingo por el logro de la cantante Karol G, quien se llevó el Grammy al mejor álbum de música urbana, en la edición 66 de la ceremonia que premia lo mejor de la música.

La nacida en Medellín, destacada artista de pop urbano y reguetón, se impuso con su álbum ‘Mañana será bonito’, y superó a los otros dos nominados: Rauw Alejandro, con ‘Saturno’, y Tainy, con ‘Data’.

Karol G ha sido un personaje muy cercano al deporte colombiano, no solamente como fanática, sino también con gestos que le han permitido apoyar a practicantes de algunas disciplinas.



Su principal discípula es la piloto bogotana Tatiana Calderón, a quien patrocinó para que pudiera permanecer en la Fórmula 2. Su monoplaza llevaba en un costado el nombre de ‘Bichota’.



“Yo empecé corriendo en la IndyCar y estaba programada para correr 12 carreras con el Charouz Racing System. Nunca me había pasado lo de quedarme sin patrocinador, sin un carro para correr a mitad de temporada. Estaba casi que llorando en mi casa porque no había oportunidad de volver, nosotros intentamos todo y nunca me imaginé que se iba a abrir un cupo y menos que iba a estar patrocinada por Karol G y por todos los que se han unido al proyecto”, explicó Calderón en su momento.



“Más allá de ser fan de su música, soy fan de lo que representa como persona, como mujer, como colombiana, como latina. Los valores que inculca, la unión con su familia, lo que ha hecho por muchas mujeres, por promover a las generaciones que vienen detrás, que nunca tiene envidia. La admiro muchísimo”, agregó Tatiana.

Hincha y amiga de la Selección Colombia femenina

Karol G también se ha manifestado públicamente como fuerte seguidora del fútbol femenino y durante la participación de la Selección Colombia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda les dio varias muestras de apoyo. Y las jugadores le devolvieron atenciones enviándole una camiseta con su nombre y el número 12.



A su regreso del torneo, varias de las integrantes de la Selección estuvieron en un concierto de Karol G en el Hard Rock Stadium de Miami, invitadas por la artista. Algunas de las asistentes fueron Diana Carolina Ospina, Daniela Montoya, María Camila Reyes, Lorena Bedoya, Sandra Sepúlveda, Carolina Arias y Lady Andrade.



“Qué gran invitación la de esta noche en Miami. Eres una inspiración para todas las mujeres. Te amamos crack”, escribió Montoya, capitana del equipo, en redes sociales.

DEPORTES

