Juan Pablo y Sebastián Montoya emprenden este sábado la maratónica jornada de las 12 Horas de Sebring, junco con el piloto norteamericano Henry Hedman en un prototipo Oreca Gibson de la categoría LMP2.



(Le recomendamos: ¡Juan Pablo y Sebastián Montoya compiten juntos por primera vez! Entrevista).



El auto es un conocido asiento para Juan Pablo, quien lo llevó a la victoria de clase en Le Mans 2021 y tiene ya en su haber bastantes kilómetros de ensayos de la mano del joven Sebastián, quien a los 16 años debuta en las carreras de resistencia separado de su padre por 30 años, los mismos que lleva su veterano y famoso progenitor en las pistas.

Padre e hijo compiten juntos por primera vez

Facebook Twitter Linkedin

Los Montoya, padre e hijo, piloto y entrenador. Foto: Cortesía, Archivo familia Montoya

Las presentaciones de padres e hijos en un mismo auto deben ser muchas, pero con el nivel de celebridad de los Montoya no hay tantas en la historia.



La referencia más notable es el clan Andretti. Mario, campeón del mundo del 78, corrió las 24 Horas de Le Mans junto con su hijo Michael en 1983, tercer puesto, y sexto en 1988 cuando agregaron al sobrino y primo John en la tripulación. Pudieron ser tres sus participaciones de no ser porque en 1982 el carro fue excluido antes de la salida por una inconformidad técnica.



Más reciente es el caso de los Magnussen, papá Jan e hijo Kevin, actualmente en la F1. El año pasado corrieron las 24 Horas de Le Mans en un auto similar al que llevan mañana los Montoya. No tuvieron fortuna porque un accidente los relegó al puesto 17 de la categoría LMP2.



(No deje de leer: Sebastián Montoya: ‘No me gusta ser segundo’, entrevista).



En pruebas de duración, son muchos los riesgos de tráfico con carros más veloces o lentos, accidentes y clima que en Sebring se suman a un piso desigual y muy fatigante. Para Juan Pablo, es un viejo escenario en el cual ha corrido muchas veces pero para Sebastián será una estupenda oportunidad de adquirir experiencia en otra modalidad y tiempos de conducción y es probable que tenga otras dos salidas con su padre en las 6 Horas de Watkins Glen y en el Petit Le Mans en Road Atlanta en el curso del año.



Esta mediática pareja de colombianos, que sale a disputar la carrera tiene en la grilla a otro compatriota, 'Gaby' Chávez, en un auto de la categoría LMP3 del equipo Andretti Autosport, junto a Jarett Andretti de Estados Unidos y el australiano Josh Burdon.



La carrera empieza este sábado a las 9.10 de la mañana y finalizará 12 horas después, en pleno tramo nocturno.

JOSÉ CLOPATOFSKY

DIRECTOR DE LA REVISTA MOTOR