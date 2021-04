Semana de preparación para dos pilotos nacionales

Juan Pablo Montoya y Tatiana Calderón participan esta semana de las jornadas de práctica en el prólogo del Campeonato Mundial de Resistencia FIA WEC. Dicho evento se llevará a cabo este lunes y martes en el circuito de Spa Francorchamps, en Bélgica, con la participación de 35 autos y 103 pilotos.



Tatiana Calderón, piloto colombiana. Foto: Cortesía Tatiana Calderón

Montoya participará con el equipo DragonSpeed junto con Henrik Hedman y Ben Hanley, en la categoría LMP2.



Calderón hará parte de la misma categoría, pero haciendo equipo con Beitske Visser y Sophia Floersch para el Richard Mille Racing.

Horarios del prólogo

Lunes 26 de abril

3:00 a.m. – 5:00 a.m. primera salida a pista.

7:00 a.m. – 10:55 a.m. segunda salida a pista



Martes 27 de abril

2:05 A.M. - 5:00 A.M. primera salida a pista.

7:00 a.m. – 10:00 a.m. segunda salida a pista



