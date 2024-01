Juan Pablo Montoya y Michael Schumacher: sus increíbles duelos en la pista, video

No queda duda que la rivalidad del colombiano Juan Pablo Montoya y el alemán Michael Schumacher acaparó la atención de los aficionados a la Fórmula 1.

Hoy, cuando han pasado los años y sus carreras tienen rumbos distintos, es bueno recordar cuáles fueron sus ‘duros enfrentamientos’ en el asfalto durante las competencias.



Montoya está cerca de su hijo Sebastián, quien le sigue los pasos, mientras que de Schumacher poco se sabe tras haber cumplido, en diciembre pasado, 10 años de su accidente cuando esquiaba.

El primero

Tal vez fue el primer gran hecho de Montoya en la F-1, cuando en la cura de Ayrton Senna, pasó al alemán.

Brasil 2001



La presentación de Montoya ante el mundo. En su tercera carrera en F1 se atrevió a meterle el coche a Schumacher desde lejísimos con una frenada genial dejando a Michael casi sin espacio.



Su adelantamiento más icónico que quedó sin victoria por culpa de un doblado.

La cuenta de X @amendiluze se dio a la tarea de sacar, uno a uno, los videos, como este en el GP de Austria del 2001.

Austria 2001



Aun quedándose sin neumáticos, Juan Pablo no iba a dejar pasar a Michael por nada del mundo. La maniobra acabó con los dos fuera de pista y un cabreo monumental de Schumacher.

"En la primera carrera del 2002 Montoya volvía a demostrar que no había llegado a la F1 para ver a Schumacher pasearse por los circuitos ganando fácil. Un duelo espectacular, de los que ya rara vez se ven en F1. Sin DRS y con motores V10". Fue en Austrialia en el 2002.

Australia 2002



En la primera carrera del 2002 Montoya volvía a demostrar que no había llegado a la F1 para ver a Schumacher pasearse por los circuitos ganando fácil.



Un duelo espectacular, de los que ya rara vez se ven en F1. Sin DRS y con motores V10.

Luego, hubo otro emocionante hecho en el Gran Premio de Malasia en ese mismo año.

Malasia 2002



En 2002 se implementó el Drive Through para castigar acciones en pista. En la 2° carrera del año, Montoya fue el 1° en llevarse esta sanción por un toque que hoy en día jamás se sancionaría.



El cabreo de Montoya con Schumacher y la FIA fue tremendo.

"En plena lucha a 3 por el Mundial entre Kimi, Michael y Montoya, Juan Pablo disponía del mejor coche en esta parte de la temporada por primera vez desde que fichó por Williams. No dudó en hacerle un exterior sensacional a Michael que dejó al alemán fuera de pista".

Europa 2003



En plena lucha a 3 por el Mundial entre Kimi, Michael y Montoya, Juan Pablo disponía del mejor coche en esta parte de la temporada por primera vez desde que fichó por Williams. No dudó en hacerle un exterior sensacional a Michael que dejó al alemán fuera de pista.

La rivalidad llegó al GP de Italia del 2003.

Italia 2003



A 3 carreras del final, Schumacher lideraba el Mundial con solo un punto de ventaja sobre Montoya. Este GP estaba llamado a decidir parte del campeonato, por lo que Montoya quiso jugársela para arrebatar a Michael el liderato del Mundial y ser campeón.

En el 2004

En San Marino 2004, "en la primera vuelta del GP Montoya quería ponerse por delante de Schumacher para no dejar escapar a ese Ferrari muy superior. Michael acabó echando a Juan Pablo fuera de pista. - No le ví. Tienes que ser ciego o estúpido para no haberme visto".

San Marino 2004



En la primera vuelta del GP Montoya quería ponerse por delante de Schumacher para no dejar escapar a ese Ferrari muy superior. Michael acabó echando a Juan Pablo fuera de pista.



- No le ví

- No le ví
- Tienes que ser ciego o estúpido para no haberme visto"

Ese mismo año, pero en Bélgica, pasó esto.

Bélgica 2004



El día que Schumacher consiguió su 7° corona, Montoya dejó un adelantamiento para el recuerdo en la antigua parada del autobús de Spa. Una pasada a la altura de la de Hakkinen en el 2000 que la F1 siempre "olvida" en sus

highlights de Spa Francorchamps.

