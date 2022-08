La carrera del piloto Sebastián Montoya va como él, rápido, muy rápido, y no es porque su papá, Juan Pablo Montoya, sea el hombre que esté detrás de ella.

Sebastián ha contado con el respaldo de su familia, de sus patrocinadores y ha respondido con ‘poles’, victorias y podios en las competencias en las que ha estado.



De lleno a la velocidad



Después de liderar la clasificación de novatos durante dos meses, hoy es segundo entre los veinte rookies y décimo en la general de 39 corredores. Aun así, su objetivo es cerrar como el mejor de los debutantes y empezar el próximo año en la Fórmula 3.



“Honestamente es difícil decir en qué hemos fallado. Podría decir que hemos estado muy rápidos, pero no hemos logrado hacer puntos. El automovilismo no es sencillo. La suerte también tiene mucho que ver. Con las últimas carreras, me he dado cuenta de que ya estoy para conseguir victorias importantes. Yo creo que al principio del año, cuando más puntos logré, me faltaba velocidad. Hoy, que tengo la velocidad, no saco puntos. La rapidez y la potencia están ahí. Solo falta concretar el último pedazo”, le dijo Sebastián a EL TIEMPO la semana pasada.



Y tal vez el mundo del automovilismo solo vea el trabajo que ha desarrollado su papá, pero no el de su mamá, Connie Freydell, quien también ha sido clave en el desarrollo de su hijo.



“Hemos tenido un año bien movido. Él (Sebastián) comenzó en la Fórmula Regional de Asia y le fue muy bien. Siento que las ‘poles’ y los podios que obtuvo allá le sirvieron para coger confianza”, dijo Connie Freydell.

¿Y la Fórmula 1?



Y agregó: “Ha tenido muchos aprendizajes porque a veces va de último y le toca remontar. Uno quiere que él siempre esté en el primer lugar y gane, pero creo que esto le ayuda en su formación como piloto. Al final, lo que buscamos es que Sebastián gane experiencia”.



“Para mí han sido de ‘locos’ las carreras que han compartido Juan Pablo y Sebastián. Por ejemplo, en Sebring tenía 16 años y solamente había realizado una jornada de entrenamiento, pero creo que es lo que necesita para seguir aprendiendo. Aunque a Juan Pablo le encanta correr y se la goce, él se está dedicando cada vez más en la carrera de Sebas y todo lo que nosotros hacemos va enfocado a que crezca como piloto”, aseguró la mamá de Sebastián a Caracol Sports.



Sobre la opción de llegar a la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1, Connie Freydell anotó: “Actualmente, el ambiente de la Fórmula 1 es más accesible porque los pilotos son más amables y las escuderías utilizan las redes sociales para mostrar esa imagen amigable de los corredores. En la época de Juan Pablo las cosas eran muy diferentes porque se pensaba que el piloto más fuerte era el que se viera más antipático o fuera más agresivo”.



