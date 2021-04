¿Se siente viejo? Así luce Juan Pablo Montoya en la actualidad

A sus 45 años Montoya se viralizó en internet después de compartir una fotografía con su esposa y sus hijos.



Los comentarios de los internautas al ver el cambio de aspecto de Montoya se tornaron con frases como “El lío de esta foto no es que Montoya se vea viejo, el problema es que si usted lo recuerda joven, el viejo es otro” o “Montoya ya parece un profesor de trigonometría”.



Kimi Raikkonen (izq.), junto a Juan Pablo Montoya (cen.) y Michael Schumacher (der.), en el podio en Mónaco, en 2003. Foto: AFP - Archivo EL TIEMPO

A principios de los 2000 Juan Pablo despuntó en la Formula 1 corriendo con la escudería Williams y con McLaren. De esa época quedaron importantes recuerdos como su rivalidad con Michael Schumacher.



En 2004 esta rivalidad llegó a un punto de ebullición después de un cruce del piloto colombiano ante el alemán en el Gran Premio de San Marino. En aquella ocasión, tras un cierre que mandó a Montoya al césped, el colombiano declaró que “tienes que ser o ciego o estúpido para no verme. Pero ya sabes, son carreras”.



“Vi su ataque por el exterior, pero saliendo de la curva para mí. Primero, no lo vi, segundo, por el exterior usualmente se pierde terreno, entonces no esperaba que siguiera allí” declaró en la misma ronda de preguntas el piloto alemán.

Hoy en día Montoya compite para el Arrow McLaren de la Indycars.

