El piloto colombiano Juan Pablo Montoya es un baúl de historias y anécdotas por su extensa carrera en el automovilismo, en diferentes categorías.

Montoya se destapa

El piloto es noticia este fin de semana al aparecer en un divertido video en el que respondió de manera veloz, casi sin pensar, como si se tratara de una de sus carreras, a varias preguntas sobre sus preferencias.

Juan Pablo Montoya celebra su primer triunfo en la Fórmula 1. Foto: AFP - Archivo EL TIEMPO

En el video de TikTok titulado 'Sin mente con Juan Pablo Montoya', el piloto fue consultado sobre temas claves de su carrera, como por ejemplo su circuito favorito, a lo que respondió que Malasia, mientras que el que menos le gusta es Hungría.



A la pregunta sobre su mejor y peor carrera, coincidió, entre risas, que ambas fueron en Mónaco.



A la hora de escoger sobre si prefería las 500 de Indianápolis o Mónaco en la F1, Montoya se tomó unos segundos y luego se decidió por Mónaco.



Además, reveló que la categoría que no ha corrido y le gustaría hacerlo es rally.



También dijo que su hijo Sebastián ya lo está superando: "Ya me da en la cabeza, ja ja ja".

¿Sin buenos compañeros?

Cuando le preguntaron por su piloto favorito de F1, Montoya no lo dudo ni un instante: "Senna", dijo, refiriéndose el legendario piloto brasileño.



En cuanto al piloto que menos le gusta, evadió la respuesta: "La lista es muy larga", confesó.



Pero la parte más graciosa y controvertida llegó al final del video, cuando le preguntaron por su peor compañero.



"Voy a dar la respuesta perfecta... No he tenido buenos ja ja ja".

