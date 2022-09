El piloto británico George Russell (Mercedes), tercero en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, se mostró "satisfecho" por los resultados del equipo en las tres pruebas consecutivas que se celebraron en Europa.

"Se lo dije al equipo: da igual que seamos rápidos o no, conseguimos podios últimamente y salimos de estas tres carreras con dos podios y un cuarto lugar y tenemos que ser satisfechos", comentó a pie de pista a la conclusión de la carrera de Monza.



Luego, junto a Max Verstappen y Charles Leclerc, con quienes compartió podio, Russell trajo a la memoria de los fanáticos una de las declaraciones más picantes de Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1 para referirse a un intento de adelantamiento que le hizo a Leclerc al comienzo de la carrera en italia.



Y Max Verstappen le puso la guinda al pastel.



'Tienes que ser ciego o estúpido'

En Italia, Mercedes intentó una estrategia algo diferente a Ferrari y Red Bull, con un stint con neumático duro.



"Tenemos que hacer algo distinto para pelear con Max (Verstappen) Charles (Leclerc), pero fueron demasiado rápidos para nosotros. Estoy contento de haber intentado algo. Es lo que tenemos que hacer en la posición que estamos", admitió Rusell.



Luego, el joven británico lamentó el fallecimiento de la reina Isabel II, por quien se guardó un minuto de silencio el pasado viernes antes de los entrenamientos libres y también en los instantes previos al Gran Premio de Italia- "Es un momento muy triste, pero ha tenido una vida que ha de ser celebrada", indicó el piloto de Mercedes.



Minutos después, sentado junto a sus compañeros de cajón, fue interrogado por el adelantamiento que trató hacerle a Leclerc, pero que no fue exitoso porque el monegasco se cerró.



Ahí entró Juan Pablo Montoya en escena.



"Sí, fue muy apretado. ¿Cuál fue esa frase que Montoya dijo en Ímola en 2004? 'Si no puedes verme ahí, en el exterior'... (risas)", preguntó Russell en tono de broma sobre la reciente acción de carrera.



"Fue apretado", comentó Leclerc.



"¿No lo viste, no?", añadió Verstappen entre risas.

La frase de Montoya

La alusión de Russell a Montoya fue por lo ocurrido en 2004, en el Gran Premio de San Marino. En ese entonces, Montoya trató de adelantar a Michael Schumacher pero este lo cerró y lo sacó de la pista.



"Vi que atacó por el exterior y yo estaba frenando. Luego, estaban los demás girando por la esquina. Primero que todo, no lo vi por un segundo girando en la esquina. Normalmente, pierdes agarre, así que no estaba esperando que estuviese allí", dijo en ese entonces Schumacher.



Montoya, que estaba justo al lado, dijo: "Oh, no, él no me vio allí... bueno... ¡bah! Tienes que ser ciego o estúpido para no verme... pero sabes, es automovilismo".

2004 SAN MARINO



Michael Schumacher vs. Juan Pablo Montoya at Imola #F1 pic.twitter.com/pxb6gsNmru — Motorsports in the 2000s 🇭🇰🇬🇧 (@CrystalRacing) August 7, 2022

