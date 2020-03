MeQuedoEnCasa Juan Pablo Montoya y su último triunfo en la Fórmula 1

Hubo una época en Colombia en la que las personas comenzaron a trasnochar y a madrugar escuchando en los televisores o en la radio el estruendo de los motores.

Un joven, hace 19 años, que vestía de overol, se ponía un casco con el amarillo, azul y rojo de la bandera del país, tenía paralizada a gran parte de la población en el país, porque hizo lo que pocos creían probable: correr en la Fórmula 1, la ‘gran carpa’ del automovilismo mundial.



Ese fue Juan Pablo Montoya, el mejor piloto de la historia de esta nación por lejos, y quien este año cumplirá 15 años de su última victoria en esta categoría.



Su manera ofensiva de manejar, la forma temeraria como sobrepasaba a los rivales, pisando a fondo el acelerador y soltándolo cuando sus oponentes bajaban los brazos al ver que ya habían perdido la posición, la frialdad e inteligencia con la que partía en los grandes premios y la velocidad que alcanzaba para ir por la pole position fueron algunas de las cualidades que enorgullecían a Colombia y se robaban los aplausos en el mundo.



Fue capaz de ponerle el carro cabeza a cabeza al siete veces campeón de la F1, el alemán Michael Schumacher, quien era invencible.



Fueron cuatros años en el equipo BMW Williams, en el que vivió su mejor época en la F1. En el 2005 pasó a la escudería McLaren Mercedes, en un año muy raro en el que consiguió su última victoria en la F1, en el GP de Brasil, en Interlagos.

¡Uff! Esa victoria fue hace mucho tiempo, ya estamos viejos. Fue un momento muy bueno en mi carrera

Un triunfo en el que demostró su calidad al volante y que en el país suramericano se sentía como pez en el agua.



“¡Uff! Esa victoria fue hace mucho tiempo, ya estamos viejos. Fue un momento muy bueno en mi carrera. Quería ganar en Interlagos, porque era un circuito que conocía muy bien y sabía en dónde podía sacar ventajas. Además, con McLaren todo fue muy raro. No es mucho de lo que me acuerdo; eso sí, es claro que esa carrera me la gocé desde la previa”, le contó Montoya a EL TIEMPO.



Ese 25 de septiembre del 2005, Montoya partió desde la segunda posición, detrás del español Fernando Alonso, quien estaba por ganar el primer título en la F1. El colombiano no corría por mucho, pero, como siempre, quería ser veloz y ganar.





Montoya fue el autor de una fantástica presentación que le significó su séptimo triunfo en la F1, el tercero de este año y el segundo consecutivo en Brasil.



“Sabía que tocaba atacar en los dos primeros sectores. Ahí fue donde me mostré más fuerte y pude ser más veloz que Alonso para poder pasarlo e implementar mi estrategia de la mejor manera”, comentó.



Montoya, luego de que la carrera fuera parada en la primera vuelta por un accidente que eliminó a los dos carros Williams y a David Coulthard, comenzó a aparecerles en los espejos a Alonso. Le mostró su intención de querer sobrepasarlo, no le importó que fuera el líder del campeonato ni que el español le frenara brusco mientras calentaba los neumáticos en la antesala a la reanudación.

Juan Pablo Montoya (centro), el ganador en Brasil. Foto: Archivo / EL TIEMPO



Con su reconocida y letal técnica de empujar sobre las llantas frías, Juan Pablo Montoya definió la carrera desde la tercera vuelta. Una vez vio la bandera verde, lanzó en la primera curva, a la salida de la recta principal, queriendo recordar ese sobrepaso a Schumacher en el 2001, cuando lo llevó contra la chicana, obligándolo a cederle el paso, en una imagen de alta recordación.



Pasando las tres primeras curvas del circuito, las míticas eses de Senna, llegó el momento de la caza. Montoya aceleró a fondo en el segundo sector, llegando a la curva cuatro, Juan Pablo Montoya se lanzó por la parte de adentro, dejando todo el piano a Alonso sin posibilidad de cuidar su posición y en cambio evitar un choque.

El máximo recuerdo que tengo es que a mi hijo Sebastián lo pusieron dentro del trofeo, el jefe de Mercedes

El español vio cómo el colombiano de a poco se iba hasta cruzar la bandera a cuadros en un merecido triunfo, que lo más espectacular que tuvo fue ese momento del sobrepaso en el tercer giro con ese instinto felino del bogotano y esos nervios de acero, para hacer movimientos que solo él sería capaz.



Esa fue la última vez que se escuchó en la F1 el himno de Colombia, mientras su bandera ondeaba en lo más alto de la máxima categoría.



“El máximo recuerdo que tengo es que a mi hijo Sebastián lo pusieron dentro del trofeo, el jefe de Mercedes”, bromeó un Montoya que no es pretencioso con todo lo que ha logrado. Es el único genio del automovilismo colombiano.



En cuarentena



“Estamos en momentos muy difíciles y, aunque quedarse en casa y no trabajar pareciera que no es opción, entre más rápido paremos la propagación de este virus, más rápido salimos de esto. Entonces, la única opción es quedarse en casa. Creo que en Colombia lo están haciendo bien, yo entiendo que existe mucha gente que vive de su trabajo diario y no tiene la posibilidad de dejar su trabajo y quedarse en su casa, así no mas, pero es ahí en donde el Gobierno debe entrar para ayudarlos y apoyarlos. La única solución es evitar el contacto humano y quedarse en la casa en cuarentena. Soldado avisado no muere en guerra. No solo se trata de mí o de mi familia, sino de ayudar a bajarle el porcentaje de probabilidad de infección”, recomendó Montoya.



Felipe Villamizar

Redactor de EL TIEMPO

@FelipeVilla4