El día que Juan Pablo Montoya le dijo no a Ferrari

Juan Pablo Montoya tuvo un paso importante por la Fórmula 1, con siete carreras ganadas entre 2001 y 2006. Sin embargo, su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo mundial estuvo marcada por el dominio enorme de Ferrari, con el alemán Michael Schumacher a la cabeza.

La relación entre Montoya y los Schumacher, Michael y su hermano Ralf (quien fue compañero de equipo del colombiano en Williams), fue fría y muy competitiva. Pero lo que pocos saben es que en Ferrari tuvieron la idea de reunir al multicampeón con el piloto bogotano.



17 años después de la victoria más sonora en la F1, el Gran Premio de Mónaco de 2003, Montoya concedió una entrevista al periodista colombiano Diego Fernando Mejía, y reconoció que un día, Ross Brawn, director técnico de Ferrari, le ofreció ir al equipo. Y le dijo que no.



El diálogo se dio en el podio del Gran Premio de Italia, en Monza, ese mismo año. "Una vez Ross Brawn me dijo que le encantaría que yo corriera con ellos, en un podio en Monza y me acuerdo que le dije 'no, gracias'", dijo Montoya, citado por el portal motorsport.com.



"Con Michael ahí era imposible, no quería serle segundón a Michael para nada, y yo con Michael nunca me llevé para nada. No nos llevábamos mal, pero era una guerra psicológica tan fuerte, que era a matar. Era a muerte todo el tiempo. Y más con Michael porque como a él todo el mundo se le quitaba, eso a mí me daba una rabia, entonces yo era todavía más agresivo", agregó el piloto colombiano.



Sobre su relación con Ralf Schumacher, Montoya recordó: "¿Cuál relación? ¡Cero!. La verdad con Ralf la primera vez que nos reímos y nos saludamos fue cuando yo estaba en McLaren y él estaba en Toyota. En 2005, después de cuatro años de trabajar juntos".



