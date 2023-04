A sus 47 años, Juan Pablo Montoya rezuma experiencia. Las siete victorias y treinta podios que logró en la Fórmula 1, los tres títulos que obtuvo en las 24 horas de Daytona, sus dos victorias en las 500 millas de Indianápolis o el triunfo de 2021, en la categoría Pro-Am, en las 24 Horas de LeMans, podrían hablar por sí solos. Pero si algo define la talla del mejor piloto en la historia de Colombia es la inalterabilidad de su amor por el automovilismo.

Entre el zagal Montoya que corría en un Chevrolet Sprint por las afueras de Bogotá, el joven adulto que se montó con autoridad en un monoplaza de Fórmula 1 y el veterano que piensa que quizá en algún momento le gustaría competir en un carro de Rally, no hay mayores diferencias. Lo único distinto es que para el Juan Pablo de hoy su carrera no es la prioridad. El objetivo ahora es ayudar a que Sebastián (Escudería Telmex-Claro), hijo, pupilo y secuaz, cumpla su sueño de llegar a la Fórmula 1; categoría que él mismo dejó en 2006. Esa, quizá, la mayor prueba de su pasión.



Este año, mientras el heredero da un paso más en la escalera a la meta, debutando en su primera temporada completa en la Fórmula 3 –semillero para llegar a la cima–, la Fórmula 1 revive recuerdos en el legendario Montoya.



Fernando Alonso, el piloto español de 41 años, con quien compartió debut en 2001, es el hombre que copa las miradas, por su gran arranque de año en la gran carpa con Aston Martin. Y aunque los aficionados sientan nostalgia de imaginarse qué hubiese ocurrido si Juan Pablo regresaba a la F1, para él no hay motivos que despierten lamentos. Así lo reafirma en charla con EL TIEMPO.



Juan Pablo Montoya se sincera

Juan Pablo Montoya, en su primer victoria en la Fórmula 1. Foto: Captura de pantalla transmisión PSN, Juan Pablo Montoya

¿Cómo ha visto este comienzo de la Fórmula 1 2023?



En el arranque se ha visto un poco de lo mismo del año pasado. Red Bull está muy fuerte en este momento, tienen una muy buena ventaja con el carro y llevan las de ganar. Ha sido interesante lo rápido que va el Aston Martin, para Fernando (Alonso), el timing ha sido muy bueno y Lance (Stroll) también tiene mucho para aprovechar y hacer un gran trabajo.

¿Cómo se explica ese dominio tan marcado de Red Bull?



Desde el año pasado están un escalón arriba con el carro, eso marca la gran diferencia. Recuerde que su carro era el único que no sufría con el purpoising (rebote a alta velocidad), era mucho mejor y más constante que los demás aerodinámicamente, entonces la base de ellos era mucho mejor para empezar este año. Por eso su paso fue más fácil que el de los otros equipos, yo creo que todos estaban tratando de solucionar ese lío del purpoising, y ellos pues aprovecharon para adelantarse todavía mucho más.

Ferrari parece que arrancó también con las mismas dudas del 2022…

Ahí toca ver qué pasa con la nueva organización del equipo, con Frédéric (Vasseur) como director de la escudería toca ver qué logran cambiar. Yo honestamente no creo que los cambios se den muy pronto, pero también pienso que pueden venir cosas interesantes, en esto toca darle tiempo al tiempo.

¿Y Mercedes, con Hamilton y Russell, qué tal lo ve?

Mercedes está todavía un poquito perdido con lo que están haciendo, pero, a ver, dominaron demasiados años… así que también toca darles su lugar.



¿Cómo analiza la pelea en la mitad de la tabla?

Está duro desde el segundo puesto para abajo. Si uno mira a Williams, por ejemplo, se da cuenta de que pegaron un salto más grande del que se esperaban y ahí están. Estará muy brava la pelea en la mitad, siendo franco.

Lo decía usted al principio, Aston Martin es la revelación; y Fernando Alonso, el mejor de los ‘mortales’… ¿Hasta dónde les dará?

Yo en su momento vi con buenos ojos el paso de Fernando al Aston Martin porque se asegura un poco más de tiempo en la categoría y Aston siempre ha hecho carros decentes. Ahorita le está yendo bien, pero cuesta asegurar cómo terminará Aston Martin al final del año porque lo que la gente no ve fuera de las carreras de Fórmula 1 es todo lo que cambian los carros entre cada Gran Premio, y la cantidad de desarrollos que se les hacen y las cosas nuevas que terminan trayendo a la pista.

Usted pediría un poco de calma entonces con Alonso…

Es que el año pasado, por ejemplo, Aston Martin empezó bastante bien y al final del año iban muy mal porque pararon de hacer desarrollos. Este año veremos qué tanto desarrollos tienen y, si mantienen los avances, qué tanto les va a afectar en el carro del siguiente año también. Va a ser muy interesante ver ese proceso, la verdad.

Uno que otro nostálgico ve a Alonso, con 41 años peleando ahí, y se pregunta ‘¿Qué hubiese pasado si Montoya volvía en algún momento a la Fórmula 1?’

Nada… el plan nunca fue volver allá. Yo me fui muy contento con todo lo que hice. Yo creo que cada uno con su cuento y su historia, no es más. La verdad estoy bastante contento con lo que he hecho y he logrado. Honestamente, cuando me fui no lo estaba disfrutando y quería algo diferente, y eso fue lo que hice. Así que no me arrepiento de haber dejado la Fórmula 1.

No es solo estar sino también la manera en la que se está…

Sí, yo quería estar en la Fórmula 1 para ganar y Fernando ha durado muchísimos años sin poder ganar ni hacer nada adelante por seguir ahí. Ahoritica está muy bien porque firmó con un equipo que tiene un muy buen carro, pero uno nunca sabe cómo se dan las cosas.

Hablemos de Sebastián, que es el quiere llegar allá. ¿Cómo lo ha visto en la Fórmula 3?



El primer fin de semana de Sebas fue muy bueno, él ejecutó muy bien y sumó en ambas carreras. En la clasificación tuvimos la mala suerte de que en la última curva no le bajó uno de los cambios y perdimos tiempo ahí… eso fue una mala jugada para la grilla, pero pues así son las carreras. En total sumó tres puntos, tuvo buenas pasadas, corrió muy inteligente y, como todo, siempre tiene mucho por mejorar y varias cosas por trabajar, pero vamos bien.



Con él van a volver a correr otra vez año con DragonSpeed, pero cambiaron Estados Unidos por Europa en esta oportunidad.

Sííí, ahorita la idea de Henrik (Hedman), que es quien toma la batuta, es correr en Europa. Para Le Mans, la carrera, estamos en la lista de espera, pero sí vamos a correr el campeonato LMS (Le Mans Series), que son seis carreras de cuatro horas. Sebastián está muy contento con eso, el carro es similar al de F3 y tiene buena potencia.

Además, hay pistas que son las mismas de Fórmula, entonces pues es aprendizaje que le sirve un montón.

Ni le pregunto cuál es el objetivo...

(Risas) Es el de siempre: ganar. Para eso trabajamos y esperamos que se nos dé

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

PERIODISTA DE DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @balagueraaa

