Este domingo 29 de mayo a las 11:45 a.m., hora de Colombia, se dará la bandera verde a la edición 106 de las 500 Millas de Indianápolis, prueba reina de la NTT IndyCar que se disputa en el mítico trazado del Indianápolis Motor Speedaway y en la que estará el colombiano Juan Pablo Montoya.

Montoya, doble campeón de la prueba (2000 y 2015), estará a bordo del Chevrolet Arrow McLaren SP #6 en la búsqueda del trofeo Borg Warner, que se celebra con la tradicional botella de leche.



Ocho pilotos con historia

El colombiano hace parte del selecto grupo de ocho pilotos vigentes ganadores de las afamadas 500 Millas, la joya de la corona del automovilismo norteamericano, junto a Scott Dixon, Tony Kanaan, Simon Pagenaud, Will Power, Josef Newgarden y el actual campeón de IndyCar, Álex Palou, quienes lucharán por una nueva victoria.



“Tenemos un muy buen carro para la carrera, en la clasificación no nos fue muy bien porque el set up no estaba definido para el momento en que nos tocó salir a pista, no teníamos mucho alerón y hubo mucho viento en contra", dijo Montoya.



Y agregó: "Erramos en el balance aerodinámico y el carro no cruzaba, desafortunadamente no pudimos mostrar lo rápidos que estábamos. La carrera va a estar muy buena, hay muchos rivales rápidos pero tenemos un carro que responde y esperamos una lucha interesante”.



