A sus 46 años, Juan Pablo Montoya vive a toda velocidad. El piloto, que más de una década atrás logró 30 podios en la Fórmula 1, todavía hace de las suyas en las pistas estadounidenses. Sin embargo, la mayor parte de la adrenalina ahora viene por cuenta de Sebastián, su hijo.

No es un secreto: la idea es que el heredero tenga una carrera igual o más exitosa que la suya. Y aunque Sebastián demuestre que tiene su propia voz, Juan Pablo sabe que el hacer el padre por su hijo es hacer por sí mismo, como decía Cervantes.



Por eso, cada día, el papá, entrenador y confidente acelera a fondo, muy a fondo, para llegar a la meta. Con el tiempo, en los grandes circuitos, la bandera a cuadros le informará a Sebastián Montoya el sueño cumplido. Y en el pecho, el orgullo de padre se lo ratificará a Juan Pablo.



El papá nunca fue de los afectos de la gente. Si bien el público se emocionó con sus triunfos, no era la mejor persona para la gente y mucho menos para los medios de comunicación.



"Crecí para ser un piloto, no crecí para la imagen. Cuando crecí no habían redes y cuando me veían era la sopresa más grande del mundo", dijo Juan Pablo.



Y agregó: "Si me ven, pues dice, ese man es un hp, pero ven al chino y dice, que es una dulzura".



