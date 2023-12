Juan Pablo Montoya: habla el dueño de la camioneta que chocó con el piloto en Bogotá

Juan Pablo Montoya sigue siendo tendencia en redes sociales. El legendario piloto, que pasa sus vacaciones de fin de año en Colombia, se vio involucrado el pasado jueves, 21 de diciembre, en un leve choque en el norte de Bogotá. Por lo inesperado de lo sucedido, y ya que por suerte fue un mero tema de latas, el hecho no ha dejado de estar en boga.

Conforme le contó la familia del deportista a EL TIEMPO, el incidente ocurrió en la carrera 10 con calle 82, muy cerca del Centro Comercial Andino.



Según manifestaron, el conductor de una camioneta blanca los estrelló porque supuestamente no hizo el 'Pare' en el cruce de la vía. Por fortuna, el incidente no dejó ningún herido.



"Nos pegó, pero no fue nada grave", le dijo Connie Freydell, esposa de Montoya, a este diario.



Y ahora, cuando el hecho todavía no deja de dejar reacciones, el dueño de la camioneta involucrada en el choque habla con EL TIEMPO. En su respuesta, nuevos detalles del llamativo hecho.



'Yo no creía que era Juan Pablo Montoya'

Estrellaron a Juan Pablo Montoya en Bogotá. Foto: Capturas de pantalla

En charla con este diario, el dueño de la camioneta, que prefirió no ser identificado en el artículo, contó que el hombre que iba a bordo de su vehículo era un conductor que lleva poco tiempo trabajando con él en servicios de transporte.



Según dijo, el chófer le reportó que no había tenido la culpa.



"Yo le dije: 'Si usted es consciente de que usted no tuvo la culpa, hablamos con las aseguradoras para que resuelvan'", recuerda el dueño del vehículo.



Conforme relata el propietario, el conductor iba por la carrera 10 cuando Montoya subía por la calle 82.



"Él me dijo que apenas estaba sacando el carro cuando ocurrió el choque con Montoya", narra.



El dueño cuenta que no le creía a su chófer que el conductor del otro carro era Juan Pablo Montoya.



"Yo pensé que le estaba poniendo ese apodo porque de pronto iba rápido o algo así. Yo no le creía que era Montoya. ¿Quién iba a pensar que se iba a estrellar con Juan Pablo Montoya?", cuenta.



Según informó el hombre, el conductor incluso le pasó a Montoya al teléfono. Y su sorpresa no podía ser mayor.



"Yo hablé con Montoya y pues hablamos para resolver el tema, que siempre es difícil conciliar después de un choque por más simple que sea", relata.



Sobre los estragos que dejó el choque, el hombre cuenta que su vehículo quedó con "una farola rota y la otra rayada".



"Me rompió parachoques y una latica", señala el hombre.



Conforme asegura, el acuerdo al que llegaron es que el tema lo iban a evaluar las aseguradora.



"El proceso ya está en marcha", dice.



