Sebastián Montoya debutó este sábado en las carreras sprint de la Fórmula 3. El piloto de la Escudería Telmex-Claro, presente y futuro del automovilismo colombiano, arrancó su primera temporada completa en la antepenúltima categoría que antecede a la meta anhelada: la Fórmula 1.

En esta primera salida, correspondiente al GP de Baréin, Montoya terminó en el puesto 10 y logró sumar su primer punto en la primera temporada completa que correrá en la F-3, pues el año pasado debutó en una jornada con Campos Racing.



A pesar de que fue un día difícil, en el que llegó a estar en el puesto 17 después de un incidente de un rival en la largada, Montoya remontó siete posiciones y demostró que tiene mucha velocidad para este 2023.



Su último adelantamiento: de impacto, inclusive para su padre, Juan Pablo, quien con su sonrisa respaldó la osadía de Sebastián, algo que muchos le atribuyen como 'herencia' del legendario piloto.



Tremendo adelantamiento de Montoya

Sebastián Montoya Foto: DUTCH PHOTO AGENCY, RED BULL CONTENT POOL

En la última vuelta de la carrera sprint, el australiano Hugh Barter, de Campos Racing, quien iba de décimo, trató de adelantar a sus rivales tratando de agarrar la curva por adentro. Sin embargo, Montoya, quien iba de 11, se percató y no dudó en apostarle a su velocidad para lanzarse y ganarle la posición.



"Ni siquiera sabía que era la última vuelta, yo dije 'me tiro' y acá voy, y me le tiré y lo logré", relató Sebastián, terminada la carrera.



Juan Pablo Montoya, quien acompaña a su hijo en el arranque de la F3, apareció sonriendo orgulloso en la transmisión de 'Star+', tras la maniobra del hijo, pupilo y amigo.

El amigo, Juan Pablo Montoya, por supuesto, orgulloso. pic.twitter.com/9zZd0znMBn — Andrés Felipe Balaguera Sarmiento (@balagueraaa) March 4, 2023

En la madrugada de este domingo, la carrera principal en Baréin, en la que Montoya saldrá desde el puesto 14, tras quedar de 15 en la clasificación y subir un puesto por la penalización a O’Sullivan.

