Juan Pablo Montoya cerró este domingo, a sus 46 años, una presentación de antología en las 500 Millas de Indianápolis.

El experimentado corredor, que buscaba su tercer título en la icónica carrera, partió desde la posición 30 (luego de haber sufrido en la 'qualy' por problemas técnicos) y terminó en el puesto 11, a bordo del del Chevrolet Arrow McLaren SP #6.



Inclusive, en la última re largada, producto de una bandera roja faltando cuatro vueltas, Montoya estuvo muy cerca de meterse en el 'top 10'.



Este lunes, consciente de que la idea en principio era otra, Montoya declaró:



"Terminamos 11, que no suena muy bueno, pero arrancamos de 30. Las primeras paradas en 'pits' no fueron las mejores, entonces nos costó bastante. Igual fue una buena remontada, trabajamos duro todo el día, pasamos mucha gente y me la gocé, que es lo más importante".

Ahora, cuando la fiebre por la carrera que ganó el sueco Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing) sigue vigente, un singular video en redes sociales da cuenta del impacto de Montoya en el automovilismo. En el metraje, Yerson Castañeda, un colombiano que vive en Estados Unidos, le pide una foto al piloto.



Montoya reacciona de una forma inesperada para el fanático.



'Montoya, regáleme una fotico, por favor'

Juan Pablo Montoya, este domingo, en Indianápolis. Foto: Capturas de pantalla @yersson24

"Montoya, regáleme una fotico, por favor", comenta Castañeda en el inicio del video en cuestión.



El piloto, sentado en el sitio del equipo McClaren, saluda prontamente al seguidor con bastante jovialidad.



Luego, mientras los aficionados corean su apellido, Montoya se acerca a la barrera de los aficionados. En ese punto, el fin de la primera grabación.

Ante la pregunta de los fanáticos de: '¿Y le dio la foto?', Mosquera respondió con un segundo video.

'¿Le dio la foto?'

El internauta dijo en primera instancia que Montoya no le dio la foto. Luego, en otro comentario, contó que sí hubo fotografía. Además, de forma inesperada, el piloto le "dio algo mejor" al aficionado: le firmó una gorra. Así lo muestra en el segundo metraje.

Después de que el video inicial se hiciera viral, otros usuarios han publicado lo que fue la experiencia con Montoya en la Indy500. Las fotos del exitoso piloto con seguidores colombianos inundan las redes a la par de comentarios como "Es muy humilde", "Una leyenda".

