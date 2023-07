Lewis Hamilton logró subir este fin de semana a un nuevo cajón en su carrera, al terminar de tercero en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. El piloto inglés, consciente de que ha sido una temporada de altibajos para Mercedes, reconoció en Silverstone que "estar en el podio es impresionante".



Y aunque su sensación de optimismo fue evidente, volvieron a ser noticia las llamativas palabras que dejó en el marco del GP de Austria.

Haciendo alusión al dominio actual de Red Bull y Max Verstappen con su RB19, el británico declaró en Spielberg: "Creo que la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) debería establecer un momento en el que todos puedan comenzar a desarrollar el carro del próximo año".



Hamilton hizo el pedido de que Red Bull no trabaje su carro de la próxima temporada desde ahora porque, en la práctica, le da ventajas de tiempo y uso del túnel de viento, en el caso de la escudería austriaca. Esto, teniendo en cuenta que los 'Toros Rojos' estarían aprovechando su presupuesto de esta temporada con la lupa puesta en el 2024, ya que han demostrado no tener mucho para mejorar en el auto actual.



Y aunque la propuesta de Hamilton se ha visto como una lucha por proteger al resto de escuderías, Verstappen, bicampeón que podría quedar de segundo en las carreras que quedan y todavía lograr su tercer título en fila, le respondió entonces haciendo alusión a los seis títulos que logró Hamilton en el arranque de la era híbrida: "No estábamos hablando de esto cuando (Hamilton) estaba ganando y no creo que debamos hacerlo ahora".



Pero, en las últimas horas, el encargado de hablar al respecto fue Juan Pablo Montoya, el mejor piloto de Colombia y quien es considerado como una leyenda de la Fórmula 1 a pesar de que no ganó ningún Mundial en la gran carpa.



Montoya, fiel a su estilo, fue certero.



Montoya 'frenó' a Lewis Hamilton

Juan Pablo Montoya. Foto: CORTESÍA PRENSA ARROW MCLAREN TEAM

En charla con 'MyBettingSites', Montoya analizó lo que ha sido la Fórmula 1 en esta mitad de año.



En la charla, reafirmó lo que dijo en conversación con EL TIEMPO en abril: el dominio evidente de Red Bull y la expectativa por la lucha en la mitad de la tabla.



“Lo que es muy intrigante es que ahora vas los fines de semana de carreras y no sabes quién peleará contra quién. Solía ser realmente predictivo, tenías Mercedes, luego Red Bull y luego tenías Ferrari y luego todos los demás. Mientras que ahora tienes a Red Bull y a todos los demás… Miras del 3 al 12, y no tienes idea de lo que va a pasar. Incluso miras a los Williams y están clasificando 10 o 12", dijo Montoya.



Luego, sobre el tema de Hamilton, Juan Pablo Montoya fue certero: “Es gracioso porque Lewis sigue saliendo y diciendo ‘es injusto, es injusto’. Ya está prediciendo que Max va a ganar el próximo año, pero si miras hacia atrás, a su periodo de dominio, ahora te preguntas: ‘¿Fuiste tú, fue el auto?’… Todos estábamos felices por ti cuando dominabas”.



Las declaraciones de Montoya han sido replicadas en distintos medios, destacando la sinceridad de fondo.



💥 Juan Pablo Montoya responde a Lewis Hamilton: "Es divertido porque Lewis sigue saliendo y diciendo 'es injusto, es injusto'".



👉 Juan Pablo Montoya ha cuestionado la propuesta de Lewis Hamilton de establecer una fecha concreta de inicio de desarrollo de los monoplazas.👉… pic.twitter.com/IwtV1NXrcl — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) July 12, 2023

Montoya corre este fin de semana

Este fin de semana, Juan Pablo Montoya disputa junto a su hijo Sebastián, de la Escudería Telmex-Claro, la segunda válida de la Serie Europea de Le Mans.



Los Montoya estarán en las 4 Horas de Le Castellet, en Francia, compitiendo en la categoría de LMP2, en la que también está Tatiana Calderón.



El caleño Óscar Tunjo competirá en LMP3.

