Juan Pablo Montoya no pudo ser campeón del mundo de la Fórmula 1, pero sí tuvo un paso destacado por la categoría, en la que ganó siete carreras entre 2001 y 2003, con las escuderías Williams y McLaren.

El colombiano apareció en la F1 en uno de los momentos más dominantes de Ferrari que arrasó por esos años en la categoría con el alemán Michael Schumacher como piloto principal.



Hoy, Ferrari vive horas bajas. No gana el campeonato desde 2007, cuando lo hizo el finlandés Kimi Raikkonen, y no consigue un título de constructores desde 2008, cuando estaban Raikkonen y el brasileño Felipe Massa.



Este año, Ferrari había tenido un buen comienzo, pero en las últimas carreras cedió terreno y hoy los RedBull, en especial el del neerlandés Jos Verstappen, dominan la F1.



En una entrevista con Vegas Insider, Montoya criticó con dureza las estrategias que ha aplicado Ferrari en esta temporada.



"Creo que Ferrari comenzó con su propio paquete, y debería estar liderando los puntos a estas alturas por lejos. Y creo que, a día de hoy, todavía tienen el ritmo para ganar las carreras, pero ya sabes, siguen golpeándose a sí mismos", declaró el bogotano, que hoy corre en la categoría IMSA.

Charles Leclerc, piloto de Ferrari. Foto: AFP



"Es como si tuvieran tanto miedo a tomar decisiones, en mi opinión. Eso es lo que realmente les está perjudicando. No es que no estén haciendo un trabajo increíble, porque han construido el mejor coche este año. Pero están en esa posición que sabes cuando eres tan bueno que piensas como 'No lo arruinemos'. Cuando estás pensando eso, alguien más está pensando: 'Te tenemos'. Estás completamente jodido", agregó Montoya.

A Montoya le gusta el riesgo que toma RedBull



Tal como él lo era cuando corrió en la Fórmula 1, Montoya reconoció que al equipo RedBull le gusta tomar riesgos y por eso siguen a la cabeza del campeonato.

Max Verstappen Foto: Jim Watson. Efe



"Red Bull es bastante increíble. Creo que lo que tiene Red Bull, es que no tienen miedo de perder. Tienen esta actitud: no importa si nos equivocamos, lo intentamos. Mientras que la mentalidad de Ferrari es: no lo arruinemos, porque podemos ganar", agregó.



La Fórmula 1 reanuda su campeonato este fin de semana, con el Gran Premio de Bélgica, después de cuatro semanas de receso por el verano europeo.



