El consejo de Juan Pablo Montoya que tiene sin palabras a su hijo: 'Lo tiene que creer'

Sebastián y Juan Pablo Montoya, que son dos y parecen uno, avanzan en el camino para que el menor de la camada cumpla el sueño de llegar a la Fórmula 1. Sebastián, quien este año disputó su primera temporada completa en la F-3, el penúltimo escalón a la meta, mira hacia adelante con los ojos de quien sabe que tarde que temprano el anhelo será realidad. Juan Pablo, consciente de la madera de su hijo, lo acompaña mientras se pule.



(Le recomendamos: Sebastián Montoya se enfrenta al abismo: ‘Ya no sé qué responderle a mi papá’).

Tras un 2022 de despunte en fórmulas regionales, Sebastián tuvo este 2023 un baño de realidad al entrar de lleno en la Fórmula 3. El joven piloto, con los colores del Hitech, terminó en el puesto 16 de un campeonato en el que prometía ser uno de los principales contendores. Las dificultades con su carro en las clasificaciones y un par de choques precipitados por diversas razones: las causas de su frustración.



Seguro de sus capacidades, Sebastián Montoya piensa en el próximo año y proyecta la revancha. Su padre, quien cree firmemente en su talento, promete acompañarlo. Y en esa búsqueda, vuelven a cobrar eco las palabras que el legendario Juan Pablo repite cada que se le pregunta por lo que podría mejorar el heredero. Las mismas a las que el pupilo, como él le confesó a EL TIEMPO, parece no saber cómo responder.

Las palabras de Juan Pablo Montoya a su hijo Sebastián

"Es complicado porque los resultados no muestran lo que de verdad ha hecho. Es muy triste que estemos tan competitivos, que él esté tan cerca de lograr podio en tantas carreras y terminen llevándoselo o se enrede… la verdad le ha pasado de todo", destacó Juan Pablo Montoya, sobre la temporada de su hijo, en charla con este diario.



"Desde ese punto de vista, me da un poquito de pesar por él porque no ha podido recoger lo que está sembrando, pero la verdad para ser el primer año de Fórmula 3 hizo todo como tenía que ser", añadió.



(Puede leer: Juan Pablo Montoya atiza el fuego: 'La Fórmula 1 es mucho más que Max Verstappen').



En esa reflexión, el padre aseguró que Sebastián tiene varias cosas por mejorar. Entre ellas, la escogencia los lugares y momentos para adelantar en pista.



"Uno no puede arriesgar cuando tiene el 90 % de llevar las de perder", remarcó Juan.



Sobre el factor que puede mejorar, Juan Pablo ha sido claro: "Sebastián tiene que creerse el cuento de lo bueno que es. El día en el que el esté seguro de eso, quizá tenga los resultados que en verdad se merece".



Interrogado por qué le respondería a papá, Sebastián fue certero: "Ya no sé qué decirle a mi papá. Yo sé lo bueno que soy, pero a veces siento que no estoy haciendo el trabajo que debería. Mi papá me enseñó que nunca es suficiente. Yo siento que de pronto lo estoy haciendo bien, pero quizá puedo hacerlo mejor. Así de complicado es esto".

