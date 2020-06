Juan Pablo Montoya va por la triple corona

La pandemia del nuevo coronavirus obligó a que las 24 Horas de Le Mans, que se debían de realizar este fin de semana, se cumplieran, pero de forma virtual.

Y en ese grupo de pilotos estará el colombiano Juan Pablo Montoya, en un evento que organiza el WEC, el Automobile Club de l'Ouest y Motorsport Games, informó motorsports.com



Montoya ha ganado el GP de Fórmula 1 de Mónaco, las 500 Millas de Indianápolis y solo le faltan las 24 Horas de Le Mans, por lo que este evento toma gran importancia para él, aunque diga que no se compara con correr de forma presencial.



“No, no, para nada. No puedes compararlo. Es bonito que todos hagamos este súper evento de 24 horas virtuales y demás, pero no lo veo como una oportunidad para ganar la Triple Corona”, dijo Montoya a la página especializada.



El piloto colombiano ya corrió Le Mans, fue en el 2018, quedó de séptimo en la general y tercero en los LMP2 con United Autosport.



