Juan Pablo Montoya atiza el fuego: 'La Fórmula 1 es mucho más que Max Verstappen'

Este fin de semana, en el tórrido Qatar, se funden todos los caminos que se habían construido en las 16 carreras anteriores del Mundial de la Fórmula 1. Max Verstappen, el líder de Red Bull que empezó el año como favorito por sus títulos en 2021 y 2022; el que estableció en el último Gran Premio de Italia el récord histórico de 10 victorias consecutivas en una misma temporada; el que ha ganado 13 carreras en siete meses y espera batir su propia marca de mayor cantidad de puntos en un solo año (454), celebrará en Lusail su tricampeonato a falta de cinco carreras y con prácticamente el doble de puntos que el segundo en la tabla.

El dominio del neerlandés se explica principalmente, según el propio Pierre Wache, jefe técnico de Red Bull, por la distancia excesiva entre su auto y el del resto de la grilla. "El éxito no solo depende de nosotros, sino también de los demás. Y la diferencia es mayor de lo que esperábamos", dijo el ingeniero francés hace unas semanas sobre el RB19, auto con una eficiencia aerodinámica sinigual en la máxima categoría del automovilismo.



Al respecto, y con la tercera corona de Verstappen sobre la mesa, Juan Pablo Montoya habló con EL TIEMPO. En la charla, las razones por las que el histórico piloto colombiano siente que la Fórmula 1 va más allá de la hegemonía que planta el neerlandés.



Juan Pablo Montoya, con los colores del DragonSpeed. Foto: Lesley Ann Miller. Cortesía de IMSA para EL TIEMPO

Max Verstappen, a sus 26 años, será el nuevo tricampeón de la Fórmula 1...



Síii, a comienzo de año ya se sabía que Red Bull estaba más arriba que los otros por el carro. En la temporada pasada, su auto era el único que no tenía líos con el purpoising y este año han tenido la ventaja de mejorar todavía más su tema aerodinámico, entonces Max tenía las de ganar.

Checo Pérez tiene el mismo carro y lleva la mitad de puntos…

Ese es el tema, el auto le da a uno la ventaja pero por algo existe el piloto, y 'Checo' en algunas carreras no ha podido maximizar su potencial.

¿Tanta diferencia entre Red Bull y los demás no termina empañando el espectáculo?

Uno entiende que la gente mire solo al que gana el Gran Premio, el que gana el Mundial, pero el resto de carreras que hay en un fin de semana, en las otras posiciones, son muy buenas. En verdad se ha hecho un gran trabajo con los carros y eso hay que destacarlo. Una cosa que me gusta mucho de la Fórmula 1 es que aunque Red Bull sigue dominando usted no tiene ni idea quien va a llegar detrás de ellos, y al que le gusta esta vaina eso lo atrapa.

Lewis Hamilton se ha quejado varias veces del dominio de Verstappen y el RB19...



El tema es que esa es la naturaleza del automovilismo, que el que tiene el mejor carro lleve las de ganar, pero igual yo le digo que otros pilotos podrían salir campeones en el carro de Red Bull. Y es chistoso porque ahorita ellos tienen el mejor auto, pero Mercedes tuvo el mejor en 7 u 8 años y Lewis nunca dijo nada.

¿Y el resto no decía nada?

Nooo, yo estoy seguro de que Max se quejaba. El problema es que el foco de los medios masivos de la Fórmula 1 es inglés, y si Lewis, que es de allá, dice algo, pues es mucho más importante que si lo dijera Max.

¿Qué queda entonces?

Pues es que la Fórmula 1 es mucho más que Verstappen. Usted mira ahorita la pelea por el segundo puesto y es algo increíble. Eso me parece que es impresionante, como show y todo es muy bueno. La expectativa por saber quién se mete al podio, un Mercedes, un Mclaren, un Aston Martin… al que le gusta esto lo disfruta. Por ejemplo, ¿a (Fernando) Alonso se le pasó la racha o qué pasó?

Le traslado esa pregunta…

(Risas) Imagínese… lo que la gente no sabe es que el carro va cambiando para cada carrera, y vea. Alonso empezó muy bien, y pues aunque sigue peleando arriba ya no es igual el tema. ¿Qué dice uno? ¿Que se le olvidó manejar? Así es la cosa… este deporte es muy cruel.

¿Hoy será más cruel que antes?

Siempre ha sido complicado, pero ahora hay muchos más detalles. Mire que en la Fórmula 3, Sebastián (Montoya) hace reportes todos los fines de semana. Él se sienta dos días enteros frente a un computador el fin de semana, y después se gasta otros tres días preparando el siguiente fin de semana, mirando carreras anteriores y videos de on boards y haciendo notas. Usted viera cómo preparan las carreras hoy en día..., yo me monto y manejo. En mi época no había que hacer nada de eso.

Usted, a sus 48 años, sigue corriendo...

Síi, y lo hago porque me gusta, pero mi prioridad ahorita es Sebastián. Estamos corriendo en Europa, la Le Mans Series y la verdad en las últimas carreras no tuvimos mucha suerte, pero hemos mejorado bastante. Ahorita quedan las dos carreras en Portugal y pues ojalá tengamos chances de cerrar bien el año.

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

REDACTOR DE EL TIEMPO

@balagueraaa / felsar@eltiempo.com

Verstappen saldrá desde la 'pole' el domingo

Max Verstappen. Foto: EFE

Max Verstappen (Red Bull) partirá desde la pole position en el Gran Premio de Qatar tras haber logrado el primer lugar de la grilla este viernes en el circuito de Lusail.



El neerlandés aventajó a los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Mercedes), consiguiendo su décima pole position en 17 carreras esta temporada.



"Es un gran comienzo del fin de semana", dijo Verstappen, que celebró su 26º cumpleaños el pasado fin de semana.



"Estoy contento por la pole, ha sido un buen día para nosotros", añadió.



"Fue difícil para los neumáticos, con mucha arena en el circuito, pero nuestro coche está trabajando muy bien", analizó el neerlandés, que logró la 30ª pole de su carrera. "El hecho de poder ganar no cambia nada, solo quiero completar un buen fin de semana, esto no me aporta presión suplementaria", completó.



Antes de la carrera dominical, se disputará este sábado, sobre las 12:30 p.m., la prueba sprint, en la que a Verstappen la bastaría acabar sexto para proclamarse campeón mundial de F1 por tercer año seguido.



Alonso, cuarto en el Mundial, a 16 puntos de Lewis Hamilton (Mercedes) -que es tercero- saldrá desde la segunda fila, al lado del siete veces campeón del mundo inglés, que arrancará desde la tercera plaza de la parrilla dominical.



El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quinto, y Piastri, desde la sexta plaza, lo harán desde la tercera hilera; una por delante de los dos pilotos franceses de Alpine: Pierre Gasly saldrá séptimo y Esteban Ocon, octavo.



En una carrera prevista a 57 vueltas, para completar un recorrido de 308,6 kilómetros. El finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) arrancará noveno, desde la quinta fila, al lado de Norris, que al serle suprimidas sus dos vueltas, no marcó tiempo y quedó décimo en la Q3. Todo esto sucederá el domingo.



Este sábado, en el cuarto de los seis fines de semana con formato sprint, se disputarán primero la calificación reducida ('sprint shootout') y después la prueba corta -sobre un tercio de la distancia de la dominical-, que reparte puntos entre los ocho primeros y en la que a Verstappen le valdría ser sexto para festejar su tercer título seguido.



EFE

