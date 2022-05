Juan pablo Montoya volvió a demostrar toda su categoría al frente de los autos, luego de arrancar en la posición 30 y terminar de 11 en las 500 Millas de Indianápolis.

El sueco Marcus Ericsson (Chip Ganassi) ganó la competencia superando en un cerrado final a Pato O’Ward, quien se quedó a un paso de coronar una jornada histórica para el automovilismo mexicano.



Acelerador a fondo

Ericsson, de 31 años, logró contener al mexicano en unas últimas cuatro vueltas impresionantes después de que hubiera perdido una amplia ventaja en el liderato por una bandera roja en el Indianápolis Motor Speedway.



Montoya fue figura, gracias a su fantástica remontada, pues en este tipo de competencia no es fácil adelantar 19 puestos en una prueba muy exigente.



El piloto bogotano se repuso, luego de que el Chevrolet Arrow McLaren SP No. 6 no pasara la inspección técnica previa a la calificación el pasado sábado 20 de mayo debido a un componente roto.



Juan Pablo Montoya, desde el principio, comenzó a recuperar camino, pues no era fácil salir desde la penúltima líder, pero lo hizo, gracias a su arrojo y experiencia. Ericsson sucedió en el trono al brasileño Helio Castroneves, quien se había impuesto el año pasado.



