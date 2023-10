Estrella de España incursiona en la Fórmula 1 tras inversión de 200 millones de euros

El futbolista español Juan Mata, el jugador de fútbol americano Patrick Mahomes y el golfista número dos del mundo Rory McIlroy han sido anunciados este martes como algunas de las incorporaciones de la firma de inversión privada 'Otro Capital' en el equipo Alpine de Fórmula 1.



Tras haber anunciado el pasado mes de junio una inversión estratégica de 200 millones de euros en el equipo de Fórmula 1, respaldado por el Grupo Renault, 'Otro Capital' hizo publicas este martes las grandes estrellas que decidieron contribuir a esta compra.



El dos veces campeón del Super Bowl Travis Kelce, el campeón del mundo de boxeo Anthony Joshua y el futbolista del Liverpool Trent Alexander Arnold, son también algunas de caras que integran este proyecto, cuyo objetivo pasa por impulsar la conciencia global de Alpine F1.

Coche de la escudería Alpine. Foto: EFE

La oportunidad de liderar un grupo de inversores con Travis en Alpine F1 junto a Otro Capital era algo que no podía dejar pasar FACEBOOK

"Siempre me han apasionado todos los deportes. La oportunidad de liderar un grupo de inversores con Travis en Alpine F1 junto a Otro Capital era algo que no podía dejar pasar. Es un momento emocionante para el deporte y esta es una oportunidad para llevar nuestros valores compartidos al escenario mundial", expresó el dos veces MVP de la NFL y compañero de equipo de Travis Kelce.



Asimismo, McIlroy destaca la admiración que siente por la F1: "La pasión por la excelencia en el campo de golf me ha llevado a admirar la misma búsqueda en la Fórmula 1. Esta una aventura emocionante que une mi amor por los deportes, la competencia y el impulso implacable de ser el mejor".

Los niños de Ciudad Bolívar celebraron la visita del futbolista Juan Mata. Foto: CLAUDIA RUBIO. EL TIEMPO

"Creo firmemente en el crecimiento del deporte y confío en que Alpine es el equipo adecuado para asociarse. Su historia como equipo, combinada con la experiencia comercial y de la industria de Otro Capital, hacen la combinación perfecta para el éxito", subrayó Juan Mata.

