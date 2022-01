Fórmula 1 en Barranquilla, una idea muy arenosa... (A 180)

En 1974, Colombia obtuvo la sede para hacer el Mundial de fútbol, en 1986. Ocho años después renunció porque nunca tuvo la plata para hacerlo y no se había adelantado nada de su montaje y organización. El balón rodó en México.

Ese proyecto, que en ese entonces no era un asunto faraónico y extravagante como los de hoy, me viene a la memoria ahora cuando hablan de hacer una carrera de la F1 en Barranquilla. Así, olímpicamente, como corresponde calificarlo lo dijo su Alcalde e ingenuamente el presidente Duque le siguió la cuerda.



Dijeron haber conversado con la firma Liberty Media que es la dueña del espectáculo de la F1 y negocia con cada circuito del mundo la visita anual del circo. Por cada parada cobran entre 40 y 50 millones de dólares limpios, en solo derechos, asumiendo que la ciudad tiene la pista y la infraestructura necesarias. Además, ese no es cuestión de un fin de semana sino un compromiso para hacer el evento durante 10 años, so pena de enormes multas.



El argumento del turismo e ingresos es bastante relativo pues los requisitos para que un “Barranquilla Grand Prix” sea un imán internacional que logre convocar un mínimo de unas 50 mil personas diarias, es bastante utópico.

Es una cifra que muy rara vez cumplen los grandes autódromos en países donde hay afición y tradición centenarias, además de verdaderos atractivos turísticos o culturales adicionales que motiven la visita de extranjeros.



Para hacer la carrera de este año en Miami, Liberty Media exigió la garantía de 35000 habitaciones de hotel y tuvieron que hacer la pista, sus instalaciones, pits, lugares de prensa, puntos de hospitalidad, tribunas, además de todos los sistemas para operar la carrera en seguridad, cronometraje, puntos de televisión, y mil boceles más. Son varias centenas de millones de dólares que seguramente son también necesarios para cuadrar una pista de carreras en la arenosa.



Proponer una carrera en las calles parece fácil pero en realidad es el proyecto más costoso porque cada año hay que rehacerlo. Hoy estiman que cada montaje anual cuesta unos 60 millones de dólares entre hechura o alquiler de tribunas -para acomodar diariamente el cupo del Estadio Metropolitano, que es la cifra de asistentes necesaria para hacerlo rentable- , refacciones del circuito, instalaciones de barreras y medidas de seguridad al nivel F1, personal de soporte, seguros y miles de etcéteras.

Quien no quisiera que eso sucediera pero aterrizando la idea, hay que decir que estamos a años luz de lograrlo.



Claro que Liberty Media oye y atiende a todas las ciudades y países que piden F1, pero una cosa es hablar y tomar un café con ellos y otra sacar por lo menos 100 millones de dólares cada año para que eso sea realidad, en contraste con las enormes prioridades sociales y logísticas que tiene la ciudad.



Hace poco vinieron con la historia de empezar en la Guajira el Rallye Dakar y eso no pasó de una asoleada de los promotores en el entorno. Poco después abortaron Chile, Perú, Argentina y Bolivia y la prueba se fue para el Sahara donde la plata de los árabes la solventa. Por estos lados, no hay el billete para esos lujos.



Dejemos por ahora el tema del “Barranquilla Grand Prix” en el nivel del “Gran Premio del Arroyo”, con la esperanza de que me tenga que tragar estas líneas si lo logran.



José Clopatofsky

Director de Motor

@joseclopa