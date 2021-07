Calderón y Montoya, en la tercera ronda del Mundial de Resistencia

Los pilotos colombianos Tatiana Calderón y Juan Pablo Montoya van a participar este domingo de la tercera carrera del Mundial de Resistencia de la FIA, que se va a disputar en Monza, Italia.



Tatiana Calderón estará en la carrera con el equipo Richard Mille Racing, compartiendo el volante con Sophia Floersch,. Las dos buscarán sacar provecho al máximo del buen momento que atraviesan tras conseguir su mejor resultado en la última fecha en Portimao, un sexto puesto.



Montoya estará con DragonSpeed USA en la conducción del Oreca 07 #21 de la categoría LMP2 -ProAm, junto con Henrik Hedman y Ben Hanley, los tres tras la reciente prueba del fin de semana cuando participaron en las 4 Horas de Monza del ELMS.



"Después de una carrera positiva en Portimao y de un test posterior muy alentador (IndyCar), tengo muchas ganas de volver a estar al frente del LMP2 este fin de semana en Monza. Es una pista muy diferente a Portimao, pero más parecida a lo que será Le Mans, por lo cual será una parte importante de la preparación para las 24 Horas", dijo Calderón.

Horarios

Viernes 16 de julio

Práctica libre 1 – 8:30 a.m.



Sábado 17 de julio

Práctica libre 2 – 2:30 a.m.

Práctica libre 3 – 7:00

Clasificación (Hypercar y LMP2) – 11:20 a.m.



Domingo 18 de julio

Carrera – 5:00 a.m.



