Prográmese para el GP de Austria: Hamilton domina las prácticas libres

Derrotado en la batalla de Estiria de la semana pasada, Lewis Hamilton superó a Max Verstappen este viernes en la jornada de las dos primeras sesiones de ensayos libres del Gran Premio de Austria, que se disputa de nuevo en el circuito de Spielberg. La misión para Hamilton está clara en este nuevo Gran Premio en el Red Bull Ring: reaccionar antes de que sea demasiado tarde.



En la general del Mundial, Verstappen domina con 18 puntos de ventaja sobre

Hamilton. El circuito donde se corrió el anterior GP de Estiria y donde se disputa este GP de Austria es propiedad de Red Bull, la escudería del neerlandés, que tiene por lo tanto una oportunidad que parece propicia para incrementar su ventaja al término de esta novena cita de las 23 de la temporada.



En la carrera del pasado fin de semana, Verstappen fue el ganador después de haber salido desde la 'pole position'. Hamilton tiene por lo tanto como misión imponerse en la sesión de clasificación del sábado para evitar que el guion pueda repetirse.



Hamilton, desde la sabiduría de sus 36 años y de sus siete títulos mundiales, desconfía de la ambición de Verstappen, que a sus 23 años persigue su primera corona mundial.



- Mercedes progresa -

'Sir Lewis' no ahorra esfuerzos. Poco amigo de entrenar en el simulador, el británico explicó que recientemente ha aumentado las horas que pasa con esa herramienta, persiguiendo cualquier mejora. En la pista, "hemos progresado claramente" en relación a la pasada semana, afirmó el inglés, "pero no lo suficiente" estima por ahora, consciente de la mayor velocidad de Red Bull en una vuelta, que es como se determina la 'pole'.



"Ellos tienen realmente un plus suplementario en su juego", estimó sobre Red Bull, en referencia a su motor Honda, que está teniendo un muy buen rendimiento.





- Oportunidad para Guanyu Zhou -

Desde su victoria en España, Hamilton encadenó cuatro carreras con decepciones. Verstappen asestó un zarpazo anímico importante el pasado domingo en Spielberg, cuando ganó sin apuros y con 35 segundos de ventaja sobre Hamilton.



El neerlandés fue el más rápido en la primera sesión de este viernes y en la segunda fue tercero, después de los dos Mercedes, los de Hamilton y del finlandés Valtteri Bottas. "La segunda sesión no ha sido perfecta", admitió el líder del Mundial. "Pero no hay un problema de verdad", tranquilizó. El otro Red Bull, el del mexicano Sergio Pérez, apenas pudo ser undécimo en la clasificación de tiempos de la segunda sesión.



Uno de los atractivos de esta jornada fue la presencia en la pista de Guanyu Zhou, que fue el primer piloto chino en disputar una sesión de ensayos libres desde 2013. A sus 22 años, Guanyu Zhou forma parte de la academia de la escudería Alpine, que le dio la oportunidad de pilotar durante una hora un monoplaza en esas pruebas, el del español Fernando Alonso.



"Mucha gente veía esta sesión" en China. "Podéis imaginar la presión que sentía antes de entrar en la pista", explicó Zhou a la prensa. El último piloto chino en participar en una sesión de ensayos libres fue Ma Qinghua, que lo hizo en 2012 y 2013 con los equipos HRT y Caterham. Ningún piloto chino ha disputado hasta ahora un Gran Premio de Fórmula 1.



¿Quién se llevará la 'pole' el sábado? Por el momento, dos elementos son especialmente seguidos por los responsables de las escuderías. Uno son los neumáticos, que son más blandos en relación a los del fin de semana anterior y eso influirá en las estrategias de carrera. Otro elemento diferenciador respecto al pasado fin de semana es la meteorología.



La temperatura ha bajado en Spielerg y la lluvia, que ya cayó el viernes durante la segunda sesión, podría hacer su aparición también el sábado en la sesión de clasificación e incluso el domingo en la carrera.

