Hamilton, a la caza de un sólido líder Verstappen

Impotente en las últimas cinco carreras frente al líder del Mundial de F1 Max Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton (Mercedes) espera que el Gran Premio de Gran Bretaña y sus aficionados le permitan empezar a recortar la desventaja con respecto al holandés para relanzar sus opciones de título.



En esta 10ª carrera de la temporada, Hamilton se lo juega todo en casa: o corta la hemorragia o puede ver como Verstappen vuela hacia el título. El británico, de 36 años y siete veces ganador en Silverstone, un récord, tiene 32 puntos de retraso sobre su joven adversario, de 23 años e instalado cómodamente en el primer puesto del campeonato después de imponerse en cuatro de las últimas cinco carreras.



Verstappen solo se quedó sin subir al cajón más alto del podio en Azerbaiyán como consecuencia de un repentino reventón cuando tenía la carrera en la mano. Pero incluso en esta carrera, Hamilton no pudo aprovecharse, ya que el ganador fue el mexicano Sergio Pérez, compañero del holandés en red Bull. Hay que remontarse a 2016 para encontrar cinco carreras consecutivas de Hamilton sin sumar una sola victoria.



Al contrario que en las dos últimas carreras, disputadas en el circuito de Spielberg, propiedad de la escudería Red Bull, lleno de aficionados neerlandeses, Hamilton correrá esta vez en casa.



- 140.000 espectadores -

Pese al repunte de la epidemia del covid-19, el Gran Premio de Gran Bretaña se disputará ante 140.000 espectadores que apoyarán mayoritariamente a Hamilton, que acaba de prolongar su contrato con Mercedes hasta 2023, y a sus compatriotas Lando Norris (McLaren) y George Russell (Williams).



Pero esto tampoco parece desestabilizar a Verstappen: "El público británico ama el deporte del motor en general, (...) aunque sé que van a apoyar a los británicos. Espero simplemente que la carrera sea apasionante para ellos también". Apasionante no sería precisamente el calificativo que mejor defina las últimas carreras, ganadas fácilmente por el holandés.



Y como sucedió en la Eurocopa de fútbol, con la derrota ante Italia en la final de Wembley, la Inglaterra de Hamilton podría verse de nuevo derrotada en casa... a menos que Mercedes haya encontrado la receta milagro en Brackley, su cuartel general ubicado a 10 minutos del circuito. Correr en Silverstone, donde la línea de salida fue rebautizada recientemente con el nombre de Hamilton, "será un momento especial para Lewis y todo el equipo", explicó el jefe de la escudería Toto Wolff.



"No conozco otro ejemplo de un piloto en actividad homenajeado de esta manera por un circuito; es una prueba de lo que ha conseguido Lewis en este deporte". Poseedor de varios récords de la disciplina, como el de 'pole positions' (100) y podios 8171), el británico puede ganar el domingo (14h00 GMT) su 99º Gran Premio. En Silverstone, Hamilton ganó por primera vez en 2008 con McLaren y después otras seis (desde 2014) con Mercedes.



- Primera carrera esprint de la historia -

Antes del Gran Premio, Hamilton luchará por convertirse en el vencedor de la primera carrera esprint de la historia de la Fórmula 1, que se correrá el sábado con 100 km de recorrido y apenas media hora de prueba. Si bien el Gran Premio del domingo no ha sufrido modificaciones, el resto del fin de semana ha sido completamente alterado por este nuevo formato implantado para dinamizar esta disciplina y que se volverá a probar en otras dos ocasiones esta temporada.



Tras la habitual primera hora de ensayos libres dle viernes por la tarde, la clásica sesión de calificación se disputará unas horas más tarde (17h00 GMT) y permitirá establecer la parrilla de salida de la carrera esprint, el sábado por la tarde (15h30 GMT), que a su vez determinará la parrilla del domingo. El esprint también servirá para distribuir puntos entre los tres primeros (3, 2 y 1).



La elección del escenario donde se disputará por primera vez una carrera esprint no es anecdótico, ya que fue en Silverstone donde se disputó el primer Gran Premio de la historia de la Fórmula 1, en 1950. Pensando en el futuro, la F1 presentó además el jueves en Silverstone una maqueta de los nuevos monoplazas para 2022, año de la entrada en vigor de un reglamento presentado como revolucionario.



Cada escudería diseñará su prototipo, pero en el ejemplo se vieron las líneas generales: coches simplificados con la aerodinámica retrabajada para permitir en principio más adelantamientos e igualdad entre pilotos.



Horarios y TV

Viernes 16 de julio

08:25 a. m. ESPN3 Fórmula 1 GP Gran Bretaña Práctica #1

​11:50 ESPN2 Fórmula 1 GP Gran Bretaña Clasificación



Sábado 17 de julio

05:55 a. m. ESPN3 Fórmula 1 GP Gran Bretaña Práctica #2

10:25 a. m. ESPN3 Fórmula 1 GP Gran Bretaña Clasificación Sprint



Domingo 18 de julio

08:30 a. m. ESPN Fórmula 1 - GP Gran Bretaña Carrera



