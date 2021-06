Prográmese: horarios y TV del Gran Premio de Estiria

¿Un piloto de Red Bull favorito en el circuito Red Bull? Parece lo más lógico, y más si se trata de Max Verstappen, quien llega al trazado austríaco como líder del Mundial de

Fórmula 1 por delante de su gran rival Lewis Hamilton (Mercedes). Casi sin tiempo para la recuperación y el análisis posterior al GP de Francia, la F1 aterriza en Austria.



Y no para una sino para dos carreras consecutivas que la escudería Red Bull correrá 'en casa'; el circuito de Spielberg, rodeado de montañas, acoge este fin de semana el Gran Premio de Estiria, 8ª prueba de las 23 que conforman la temporada, y una semana después el Gran Premio de Austria.



Una doble cita concertada después de la cancelación, en tiempo de pandemia, del Gran Premio de Canadá y después del de Turquía, que iba a reemplazarlo. Una quincena que se presenta pues propicia para la escudería que lidera los Mundiales de constructores y de pilotos.

Max Verstappen - Red Bull Foto: EFE

"Es como un Gran Premio en casa", afirmó el neerlandés Verstappen (

1º, 131 puntos), quien cuenta con 12 puntos más que Hamilton (2º, 119). "Tener dos carreras hace que todo sea aún mejor". "Siempre es agradable rodar aquí, donde hemos tenido buenos resultados", recuerda.



No en vano Spielberg es junto a México uno de los dos circuitos en los que ha sumado dos victorias (2018 y 2019). Pero Verstappen lo sabe desde el inicio de la temporada, "nada está nunca garantizado", con un rival como Hamilton, que aspira a una octava corona mundial.



- Primera vez desde 2013 -



El británico conquistó el año pasado el único GP de Estiria de la historia, añadido a un calendario perturbado por la crisis sanitaria. El GP de Austria fue ganado por su compañero de equipo Valtteri Bottas. "Se nos dio muy bien aquí el año pasado", observa Toto Wolff, el patrón de la escudería Mercedes, "pero la situación es muy diferente esta temporada".



En efecto, Red Bull parece con mejores armas para ejercer de favorito: vehículo, estrategia y pilotos, en plural, con un Sergio Pérez que ya hizo olvidar a su predecesor Alex Albon. El mexicano (3º, 84 puntos) cuenta con una buena ventaja sobre el segundo volante de Mercedes, en manos de Bottas (5º, 59 puntos). Este fin de semana, Red Bull contará asimismo con el apoyo del público: se espera la presencia de 15.000 espectadores, a la espera de contar con pleno aforo la semana que viene una vez finalicen las restricciones en Austria el 1 de julio.



En Francia, Mercedes limpió su imagen luego de dos Grandes Premios calamitosos (siete puntos en total en Mónaco y en Azerbaiyán), aunque sin lograr la victoria (Hamilton 2º, Bottas 4º). En el doble duelo entre las dos grandes escuderías, Verstappen, ganador, y Pérez, 3º, superaron a las 'Flechas Plateadas'. Consecuencia, la marca del toro supera en 37 puntos a la firma de la estrella en la clasificación de constructores.



Y sobre todo envió una señal. En Mónaco (Verstappen), en Azerbaiyán (Pérez) y en Francia, Red Bull llega tras ganar tres carreras consecutivas: es la primera vez desde 2013 que eso sucede. La primera vez desde la llegada un año después de la tecnología híbrida que Mercedes domina a la perfección. Entonces, en 2013, el campeón del mundo fue, por cuarta ocasión consecutiva, Sebastian Vettel. Y conducía un Red Bull.

Horario y TV

Como es habitual, la carrera tendrá transmisión televisiva de ESPN. La carrera será transmitida en diferido.



Horarios



Viernes 25 de junio

4:25 a.m. Formula 1 - Prácticas #1 GP de Estiria - ESPN

​7:50 a.m. Formula 1 - Prácticas #2 GP de Estiria - ESPN



Sábado 26 de junio

4:55 a.m. Formula 1 - Prácticas #3 GP de Estiria - ESPN2

7:55 a.m. Formula 1 - Clasificación GP de Estiria - ESPN2



Domingo 27 de junio

8 a.m. Formula 1 - GP de Estiria - (En diferido a las 12:30 a.m. por ESPN 3)



DEPORTES

Con AFP