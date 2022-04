Fue una carrera para el olvido. El mundo vio cómo Lewis Hamilton se debatía por salir de los últimos lugares del Gran Premio de Emilia Romagna. Y el impacto llegó en el giro 40, cuando Max Verstappen le sacó una vuelta. El piloto británico no logra encontrar respuestas y el vehículo de Mercedes no le ofrece garantías; por eso, tras el final de la carrera, se escuchó por radio a Toto Wolff, director de la escudería, decirle al británico: “Lewis, perdón por este auto. Es inmanejable y no te mereces un carro así”.

¿Qué pasa con Hamilton?

Lewis Hamilton. Foto: AFP

El dolor de Hamilton por una carrera lejos de su jerarquía resultó evidente, ya que ante el pedido de disculpas de Wolff, el piloto británico se limitó a responder: “Sí... Pero hay que seguir trabajando”. Esa frase del siete veces campeón de la Fórmula 1, no es una más, ya que en el fin de semana se hablaron de fuertes cruces con Wolff, incluso, Hamilton se animó a decir que no estaban para pelear por el título en este año.



En ese sentido, cuando se le preguntó a Wolff si Mercedes había renunciado a luchar por el título, tras una nueva frustración en Imola, su respuesta fue: “No”. Y agregó: “Llevamos cuatro carreras en el campeonato. Realmente nos falta rendimiento, y es cierto que no estamos luchando por una victoria. Pero eso no significa que en seis carreras a partir de ahora o en 10, no estemos luchando por el campeonato”.



La imagen de Verstappen superando a Hamilton, tras el pedido de la Fórmula 1 al británico para que deje pasar al neerlandés, ya que estaba en condición de rezagado, fue uno de los momentos más impactantes en Emilia Romagna, a tal punto que las cámaras de la transmisión oficial enfocaron inmediatamente a Toto Wolff, que se mordía los labios al ver tremenda imagen, y a Christian Horner, jefe de Red Bull, que ni se inmutó.



El pedido de disculpas llegó en el marco de un fin de semana lleno de especulaciones, en los que algunos aseguraban, incluso, que Hamilton se había peleado con Wolff: “No hay ninguna pelea, y no hay culpas a repartir, ni nada por el estilo. Hay presión, pero yo diría que la necesaria para hacer las cosas bien. Nadie en el equipo está cerca de disfrutar de lo que le ocurre a Mercedes en este momento”, dijo antes de la prueba Wolff.



El viernes último, luego de quedar afuera de la Q3, se produjo un tenso cruce de palabras entre Hamilton y Wolff aunque los protagonistas no quisieron dar detalles de ese momento. Sin embargo, no deja de ser un punto importante también es la diferencia de funcionamiento de los vehículos del equipo, ya que George Russell volvió a pelar por el podio mientras Lewis batalló con le pelotón del fondo.



“Ha sido difícil la carrera y definitivamente todos lo sentimos como equipo. Al menos George [Russell] obtuvo algunos puntos hoy. Así que pido disculpas a todos por no haber podido hacer algo mejor”, dijo Hamilton tras la carrera.



Y finalizó: “Creo que el equipo está... como dije, todos lo sienten y todos están cabizbajos, dando lo mejor de sí mismos. Así que no hay nadie que se dé por vencido y todos están tratando de avanzar lo más rápido que pueden”.

