Tatiana Calderón, atrapada en Tokio por el coronavirus

Con bastante temor y mucha expectativa llegó la piloto colombiana Tatiana Calderón el pasado 18 de marzo a Fuji para hacer los test con el equipo Threebond Drago Corse y así preparar lo que será su debut en la Súper Fórmula Japonesa. El solo hecho de saber que el mundo parece detenido en el tiempo, con todas las personas acuarteladas combatiendo la propagación del coronavirus, hacía inexplicables estas pruebas a las que tuvo que ir la corredora bogotana. Este sábado, 10 días después, se encuentra atrapada en Tokio, en medio de un nuevo aislamiento, tras el aumento de los casos positivos en ese país por covid-19 y sin saber cuándo podrá volver a casa.

Tatiana recibió la llamada hace dos semanas en la que le notificaban que debía viajar a suelo japonés para hacer estos test. La organización garantizó que no habría problemas y tendrían todos los cuidados en el Fuji Speedway. Pero más que una decisión mancomunada, fue una orden la que se le dio.



“Nos tocó viajar antes de lo planeado, bajo esas circunstancias, en cuarentena en España. No sabíamos si nos iban a dejar entrar a Japón o si nos iban a poner también en cuarentena. Fue una decisión que se tomó porque me gusta estar en un carro y si uno se pierde los test, que son solo cuatro días antes de arrancar el campeonato, pues es empezar muy mal. Fue una decisión muy difícil, la pensamos mucho. Nos cuestionábamos si llegábamos a Japón y nos cancelaban las pruebas. La verdad es que yo tengo que responder a mis patrocinadores, que han hecho todo para que yo esté en la Súper Fórmula; entonces no era opción perderme estos test y la organización no dejó muchas opciones”, le contó Calderón a EL TIEMPO.

Tatiana Calderón. Foto: EFE

La piloto colombiana, patrocinada por Bandero, KOE y Claro, narró esos momentos de temor desde que llegó al aeropuerto Barajas, de Madrid, por tener algún tipo de contacto con las personas. Afirmó que a su llegada a Japón también tenía el miedo de qué podía pasar con ella.



“Uno tiene su pánico, sabía lo que estaba arriesgando. Lo bueno es que en el aeropuerto de Madrid no había un alma, estaban saliendo los últimos vuelos y el avión no venía muy lleno; la mayoría de personas eran japonesas. Debo reconocer que sí teníamos bastante miedo, nunca habíamos venido a Japón. Durante las horas de vuelo, por la cabeza pasaba de todo. Saber con qué nos íbamos a encontrar, en qué condiciones iba a estar el país”, narró.



Al tiempo, la colombiana contó cómo fueron esos momentos en los que caminaba por inmigración y el temor de no ser aislada. “En inmigración, si estabas en Italia, China o Corea, te mandaban a cuarentena. Pasamos ese momento y, bueno, hemos tomado todas las medidas de salud y seguido las recomendaciones”.

Cambios de última hora

Tatiana realizó entre martes y miércoles los primeros test de pretemporada. La piloto probó un carro muy rápido, con mucha carga aerodinámica y que tiene velocidad de paso por curva casi como un F1. Estaba lista para la otra semana realizar las otras pruebas en Suzuka, pero este viernes le dijeron que todo quedaba cancelado por los nuevos casos positivos por coronavirus.



“La próxima semana iba a estar probando en Suzuka, pero a última hora nos cancelaron todo. El Gobierno pidió a todos que se mantuvieran en sus casas, porque se pasó de seis casos positivos a 40. Entonces, ahora no sé qué vaya a pasar conmigo. Digamos que la cultura japonesa es muy higiénica, andan con sus tapabocas, se quitan los zapatos cuando entran a un recinto, pero antes estaba controlado y ya no. Se veía gente en restaurantes, en el transporte público, y mira lo que pasa”, añadió.

Tatiana Calderón. Foto: Equipo TheeeBond Drago Corse

Tatiana es una persona tranquila y siempre positiva, pero en medio de este momento que vive ya comienzan las preocupaciones. Hoy se encuentra en Tokio, en la casa de su mánager Mamiko Hosoda, quien muy amablemente le dio posada, pero no sabe cuándo podrá regresar a su casa en España.



“Teníamos tiquetes para volver el 5 de abril, pero nos los cancelaron, luego teníamos tiquetes para el 7 y decretaron este aislamiento. No sé cuándo volveré a mi hogar. Nos propusieron viajar por Catar, pero ahora no se puede. La verdad, solo quiero encontrar la forma segura de volver a casa”, relató con una risa que escondía angustia.



Mientras encuentra soluciones o una salida a este difícil momento, admira desde una ventana Tokio, un espectacular lugar, que estaba lleno de publicidad de los cancelados Juegos Olímpicos y que hoy extrañamente no va a la velocidad que suele hacerlo, sino que está desolada y detenida en el tiempo.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4