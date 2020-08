Sebastián Montoya se confiesa: quiere hacer más de lo que hizo su papá

En su personalidad se le ve en la sangre que lleva adentro. Sabe que lo van a cuestionar por ser el hijo de Juan Pablo Montoya, pero quiere escribir su propia historia dentro del automovilismo y por ello su palabra favorita es ganar.

Sebastián Montoya iniciará su camino en la Fórmula 4 italiana en el equipo más ganador de la categoría, el Prema Racing. Con cuatro títulos en seis ediciones, Montoya quiere marcar el camino cuando debute en la pista de Misano en Italia.



Serán tres carreras este fin de semana: una el sábado y dos el domingo. El hijo del piloto más exitoso de la historia colombiana, ya probó su vehículo y competirá, como el mismo lo dice, para ganar siempre.



Desde territorio italiano, en dónde lleva ya un mes, Montoya atendió a Citytv y a EL TIEMPO para hablar del inicio de temporada y de su primera experiencia a bordo de un monoplaza.



¿Cómo le ha ido con el vehículo qué utilizará en las prácticas?

En Monza fue como empezar de nuevo con el carro, después de seis meses de no manejar. Es difícil uno coger el tiro otra vez. Pero estamos muy bien. La velocidad que teníamos era muy bien. Obviamente nos faltan algunos sitios, pero mejorando.



¿Qué tal es el carro?

El carro es un monoplaza, entonces todos los carros son iguales. No es como en Fórmula 1 que todos los carros son diferentes. Comparado a un Fórmula 1 es como comparar un Fiat Cinquecento con un Ferrari. Es completamente diferente, pero es una buena transición entre karts y carros.



La idea, me imagino con el ADN que usted tiene, es competir para ganar…

Desde chiquito ganar es lo único que quiero hacer. Gracias a Dios me he podido ganar unas carreras muy grandes y unos campeonatos así de nivel mundial. Y sí, acá a final del año ir por todas las ganadas.

Recuerdo que, en los últimos meses, aprovechando la cuarentena, probó los simuladores. ¿Qué tanto sirve para no perder la idea de manejar en pista?

Durante la cuarentena hice muchas carreras en simuladores. Uno se puede comparar uno de 200 dólares que supuestamente es realístico y uno se puede comprar uno de 100 mil dólares que es exactamente la cosa real. Pero el que nosotros tenemos es muy muy real. Es muy parecido al carro.



Algo que me gustó mucho de los simuladores es que tú puedes probar lo que quieras, espichas un botó y se te ‘Setea’ el carro. En el carro de verdad tu tratas hacer eso y te estrellas. Algo que de verdad me hizo falta durante la cuarentena, es el miedo que uno le tiene cuando está manejando, por lo que hay ciertas cosas que en el simulador no se sienten.



Como, por ejemplo, el simulador uno le hace a fondo por lo que sí se estrella se resetea. Pero uno en el carro para poder subir a fondo, es una pelea mental así terrible. Es difícil en el carro de verdad, que eso es lo que me gusta, que no es fácil. El que tenga las pelotas más grandes va a ir más rápido.



¿Cuál es el consejo más valioso que le ha dado su papá antes de debutar?

Mucha gente quiere saber el secreto de verdad de ir rápido, hay una gente que dice “No, es que en los frenos tienes para acelerar”. Pero, para mí, lo más importante es pasarla rico, por lo que si uno no la pasa rico no le vas a meter el trabajo. Si tú de verdad lo pasas rico, le vas a meter el trabajo, la dedicación y todo lo que necesitas para ir rápido, que es o es lo que he aprendido yo y desde chiquito me han dicho que lo más importante es disfrutarlo y ahorita se nota mucho en fórmulas.



Con el poco tiempo que he tenido manejando el carro antes de la primera carrera, a mí me fascina esto y uno no puede explicarle a alguien cómo se siente manejar el carro, pero cuando uno lo maneja es increíble. Y eso para mí me vuelve feliz. Eso se vuelve el trabajo que uno pone. Al final del día es pasarla rico.



Vi en su Instagram que va a utilizar en su uniforme las dos banderas: la estadounidense y la colombiana…

Yo, naturalmente de sangre soy colombiano, pero yo no nací en Colombia. Yo nací en Estados Unidos y toda mi vida he crecido en Estados Unidos, viví dos años en Europa cuando mi papá estaba en Fórmula 1. Solo he hecho como cuatro o cinco carreras en Colombia y yo voy mucho. Pero ahorita las veces que voy, son mucho más pocas, es como una vez al año. En la sangre soy colombiano y hablo en español con casi todos mis amigos. Entonces yo de sangre soy colombiano, pero yo crecí en Estados Unidos y por eso estoy usando las dos banderas. Por lo que Estados Unidos me crió, si lo puedes poner así.

¿Hace cuánto no viene a Colombia?

La última vez que fui a Colombia fue en diciembre, hace como seis-siete meses, ya. Cuando abrieron la pista de carros en Medellín, cuando la estaban terminando de construir. Cuando voy a Colombia la gente me dice que soy americano y cuando estoy en Estados Unidos la gente me dice que soy colombiano.



Sebastián ha dicho usted en varias entrevistas que le gustaría competir con el hijo de Michael Schumacher. ¿Por qué? Obviamente, lo que significa esa rivalidad Montoya – Shcumacher que en Fórmula 1 nos divirtió mucho.

Es raro, para mi correr contra Mick (Schumacher) no es lo número uno. Hay mucha gente que dice que tengo que correr contra Mick Schumacher para repetir eso, yo no quiero repetir eso. Yo quiero estar delante de él e irme (risas).



Yo solo quiero salir y ganar. Y cada vez que empiezo, esto me lo han notado desde chiquito, que cuando yo empiezo de atrás termino adelante. Cuando yo arranco adelante, termino adelante. Si yo empiezo primero, yo no voy a dejar que nadie me pase por lo que yo voy a terminar primero. Si yo empiezo de 16, voy a terminar entre los primeros cinco. Entonces vamos para adelante y no me pasen por lo que yo soy el tren y todo el mundo lo persigue.

¿Cómo proyecta su carrera? ¿Cómo se ve en un par de años?

Obviamente depende de cómo se dé. Si yo mi papa y sentimos y obviamente mi mamá sentimos que ya es tiempo para pasar. En el kartismo siempre he pasado cuando soy el más chiquito, entonces nunca he corrido contra alguien de mi edad. La única vez que de verdad pude correr contra gente de mi edad fue hace tres años ya, en mi segundo año del Junior, que terminé ganando casi todo.



Gané dos de cuatro carreras, en la otra quedé pódium, en el campeonato X30 Junior en Estados Unidos. Me gané Vegas, acá en Europa estaba siempre entre los cinco primeros peleando para las finales del mundial, del europeo, de todo.

De ser el chiquito y siempre pasar arriba ahorita en Fórmula es un poco más diferente, como ya es más importante –por decirlo así-, el próximo paso sería ir a Fórmula Renault, Fórmula Regional y después de eso Fórmula 3 y las carreras de Fórmula 3 ya son con las de Fórmula 1… entonces ahí se ponen las cosas un poquito más serias.



¿Sueña con superar a su papá?

Es complicado eso. Yo lo único que quiero hacer es poder hacer más de lo que mi papá hizo. Mi papá hizo mucho y me parece muy bien. Pero yo todo lo que hago con mi papá es una competencia.



En Karts, en volar aviones, bicicleta, ejercicios… todo es una competencia. Lo bueno de ahorita es que en Karts ya no me puede ganar, en karts lo tengo superado, pero ahora empezamos la etapa que ahora importa. Entonces vamos a ver cómo nos va.



¿Qué no le gusta de lo que hace su papá en el automóvil?

No ganar suficiente. Yo he visto unos videos de mi papá manejando y es algo increíble. Lo que la gente no entiende es que cuando mi papá corrió contra Michael Schumacher es como comparar, por ejemplo, ahorita un Ferrari contra el Mercedes. Mi papá estaba en Ferrari y Michael estaba en Mercedes. Entonces ganarle era así imposible. Pero mi papá lo logró, le hizo casi siete ‘poles’ seguidas y no lo pudieron superar. Le peleó hasta el final, casi le gana el campeonato en 2003, pero es complicado. Esa época para mi papá era muy difícil por lo que a Micahel le ayudaban mucho.

Pero después en Indycar se ganó el campeonato, en 2015 casi se lo gana otra vez y quedó segundo por un punto y se ganó las 500 millas dos veces y… ¿Qué más puedo decir?

En Lemans su primer intento, con un carro que era dos a uno más lento, quedó tercero. Para mí, probablemente que mi papá no gane más, es lo peor.



Juan Sebastián Navarrete V

Periodista Citytv

EN Twitter: @juanse_91