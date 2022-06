En medio de su ajetreo diario, el presidente electo Gustavo Petro ha ido contemplando varios temas en materia deportiva.

En primer lugar, para la configuración de su gabinete, en el sonajero para candidatos al Ministerio del Deporte aparecen tres grandes nombres:



- Carlos González Puche: director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).



-María Isabel Urrutia: la primera deportista colombiana en conseguir un oro olímpico.



- Javier Suárez Alonso: actual subdirector del Instituto Distrital de Recreación de Deporte de Bogotá, quien además fue el titular de esta misma entidad en la época en la que Petro fue alcalde de Bogotá.



A la espera de algún anuncio en esa materia, el mayor eco de la postura de Petro frente al deporte tiene que ver con una idea que sorprendió a comienzos de año y todavía parece seguir cogiendo vuelo: la Fórmula 1 en Barranquilla. Sobre todo porque, de entrada, su parecer es diametralmente opuesto al del mandatario saliente, Iván Duque.



¿Habra Fórmula 1 en Barranquilla?

Max Verstappen, piloto de F1. Foto: AFP

La idea de la Fórmula 1 en Barranquilla fue compartida en enero por el presidente Duque y el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo.



"Los sueños, en equipo, somos capaces de volverlos realidad. El alcalde Pumarejo dice que hay una opción de presentar un proyecto para tener un circuito en la Fórmula Uno. Eso parece lejano, pero el alcalde ya ha estado en conversaciones con el equipo de la Fórmula Uno", dijo el presidente Duque en dicha oportunidad.



“Hay veintidós ciudades en el mundo que pueden decir que tienen un circuito de la Fórmula 1. A esos circuitos asisten 320 mil espectadores en tres días; gastan en promedio 600 dólares al día y viajan desde más de 100 países. Entran 60 mil turistas internacionales en un lapso (promedio) de 10 días. Eso es casi que duplicar el número de visitantes internacionales que vienen al Atlántico en tres días y en un solo evento”, explicó Pumarejo en ese entonces.



El presidente Duque, en una muestra de apoyo, apuntó: Acompañamos el sueño que tiene el alcalde Jaime Pumarejo de que Barranquilla sea vinculada en el calendario de circuitos de la Fórmula 1 con un Gran Premio en Colombia, que traería enormes beneficios económicos y turísticos para la ciudad. Cuente con nuestro respaldo".



Acompañamos el sueño que tiene el @alcaldiabquilla, @jaimepumarejo, que Barranquilla sea vinculada en el calendario de circuitos de la Fórmula 1 con un Gran Premio en Colombia, que traería enormes beneficios económicos y turísticos para la ciudad. Cuente con nuestro respaldo. pic.twitter.com/J6Cc7C5ZDg — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 22, 2022

Aunque para que los ingresos turísticos por el supuesto Gran Premio sean como dijo Pumarejo en su pronunciamiento inicial faltan muchas cosas, la cosa parece coger cada vez más forma. Sobre todo porque el eslogan de la campaña ‘Ven Vive Barranquilla, Vive Atlántico', una iniciativa del departamento y su capital, se ha visto recientemente en escenarios como la Feria Internacional del Libro de Bogotá y los circuitos en los que corre el joven piloto Nicolas Baptiste, quien disputa la Fórmula Regional Europea.

El carro de Baptiste con el logo de la campaña gubernamental. Foto: @Nicobaptiste, Alcaldía de Barranquilla

Aunque todavía no se tiene mayor conocimiento del rol que tendrá la administración pública en el proyecto, el presidente electo Gustavo Petro fue interrogado por el periodista Felipe Reyes sobre el particular.



"¿Qué opina de la Fórmula 1 en Barranquilla? ¿Sí o no?", preguntó Reyes.



Petro, luego de soltar una ligera sonrisa, respondió:



"Primero hay que resolver el hambre. Sin resolver el hambre, lo que tendríamos es como un insulto a la sociedad más pobre".



"Resolviendo el hambre, Fórmula 1, 2, 3, lo que quiera", concluyó el hoy presidente electo.



A la fecha, sin confirmación alguna, se ha sabido que el proyecto contempla un circuito semiurbano y que, según un video que circuló en redes, podría llamarse el 'Gran Premio del Caribe'.

Entonces es el Caribbean Grand Prix.

Esta vaina va porque va. pic.twitter.com/JPvPufAvqk — Marimondieu Lirio de plata (@marimondieu) January 27, 2022

Hasta el momento no hay mayor información sobre el proyecto de Fórmula 1 en Barranquilla.

