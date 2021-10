GP de Estados Unidos, clave para definir el campeón de la Fórmula 1

A falta de seis pruebas para el final del Mundial de Fórmula 1, media docena de puntos separan al aspirante, Max Verstappen (Red Bull), del campeón, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), a favor del piloto neerlandés, que confía en consolidar su posición al frente de la clasificación en un Gran Premio que nunca ha ganado, el de Estados Unidos.

El imprevisible Circuito de las Américas, ubicado en la ciudad de Austin (Texas), reta este fin de semana a los pilotos de la categoría reina del automovilismo.



¿Quiénes son los favoritos?

El español Fernando Alonso (Alpine) lo considera uno de los "más desafiantes del calendario" porque cada sector es diferente al siguiente y las características de la pista y del coche pueden evolucionar de un giro a otro.



La Fórmula 1 no pisa este trazado, que ofrece posibilidades de adelantamiento, desde 2019 (el año pasado se suspendió el Gran Premio por la pandemia), su asfalto ha sido parcialmente renovado (un 40 por cien) desde entonces y una de las incógnitas a resolver es el comportamiento de los neumáticos.



La recta de meta o la salida de la curva 1 son algunos de los tramos que se han actualizado y Pirelli ha apostado por la gama media (C2, C3 y C4) de compuestos para el regreso, dos años después a Estados Unidos con el Mundial muy apretado.



El líder, Max Verstappen, no gana desde el pasado 5 de septiembre (tres carreras), pero suma 262.5 puntos y aventaja en seis al heptacampeón Lewis Hamilton.



El de Stevenage se impuso en Rusia a finales del mes pasado, mientras que en Turquía, en la anterior prueba del Mundial, cambió parte de la unidad de potencia, perdió diez posiciones en la parrilla de salida y acabó quinto.



Hamilton cedió la primera posición del Mundial de pilotos, pero la situación podría haber sido peor si no hubiera tenido la ayuda de su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, que en los estertores de su etapa en Mercedes se anotó la victoria por delante de 'Mad' Max.



En el podio turco, les acompañó el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull), que también hizo de escudero en una disputa con Hamilton en la que ofreció una titánica resistencia. Al cóctel se sumó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que acabó entre ellos (cuarto).

Max Verstappen, GP de Países Bajos Foto: EFE



Turquía catapultó al español Carlos Sainz (Ferrari), distinguido por votación popular como el piloto del día, después de haber protagonizado una espectacular remontada tras ser penalizado por los cambios que introdujo en el motor de su monoplaza, novedades que Leclerc ya había probado en la anterior cita, Rusia, donde el madrileño subió por primera vez al podio.



En ese Gran Premio, Hamilton se reencontró con una victoria que no saboreaba desde mediados de julio, cuando se impuso en Gran Bretaña. Ahora, el que no gana desde que lo hizo en su casa es Verstappen.



Si entre los pilotos la batalla está ajustada, entre los constructores, más de lo mismo: 36 puntos a favor de Mercedes con respecto a Red Bull en la lucha por el título, mientras que McLaren, en el podio, defiende una renta de siete puntos y medio sobre Ferrari y Alpine cuenta con doce respecto a Alphatauri.



El asturiano Fernando Alonso no pudo puntuar en Turquía en un fin de semana en el que firmó una buena clasificación (sexto puesto), pero sus aspiraciones dieron al traste en el primer giro tras un incidente con el francés Pierre Gasly (Alphatauri) que le mandó al furgón de cola, donde, también en esos primeros instantes tuvo un toque con el alemán Mick Schumacher (Haas).



El bicampeón mundial abrazó en boxes a Mick, para pedirle perdón, tras finalizar esa carrera en mojado. La lluvia ha acompañado en las últimas citas del calendario, pero parece que en Austin dará una tregua y, en principio, acompañará el sol.

El día a día en Estados Unidos

El circuito antihorario de Austin, de 20 curvas, tiene una longitud de 5.513 metros, y a él los pilotos le darán 56 vueltas (la vuelta rápida la marcó Leclerc en 2019, 1:36.169) para cubrir una distancia total de 308,405 kilómetros.



Será la novena vez que la Fórmula 1 visite ese trazado, que acogió su primer gran premio de la categoría reina en 2012 con victoria para Lewis Hamilton con McLaren antes de su cambio a Mercedes.



En aquel podio estaban el alemán Sebastian Vettel y Fernando Alonso. Con el equipo alemán, el británico ganó allí, de manera consecutiva, en 2014, 2015, 2016 y 2017; el finlandés Kimi Raikonnen (Alfa Romeo) lo logró con Ferrari en 2018 (fue su último triunfo en Fórmula 1) y la estrella de Mercedes volvió a brillar en 2019 de la mano de Bottas. Verstappen, aunque no ha ganado allí, ha subido al podio en sus dos últimas visitas: fue segundo, saliendo decimoctavo, en 2018, y tercero hace dos años. Se avecina un nuevo pulso con Hamilton.



El Gran Premio de Estados Unidos comenzará el viernes con los entrenamientos libres, el sábado se celebrará la tercera tanda y la clasificación y el domingo la carrera.



EFE