Varias mujeres han denunciado haber sido víctimas de agresiones y comentarios sexistas durante el fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1 de Austria, en el Red Bull Ring de Spielberg, informó este domingo la prensa austríaca.

Sexismo, agresiones, homofobia

El diario 'Der Standard' habla de numerosas informaciones sobre sexismo, agresiones sexuales, comentarios homófobos y racistas desde las gradas del Gran Premio austríaco, que fue ganado este domingo por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).



La propia Fórmula 1 reaccionó esta mañana, antes de la carrera, en un comunicado diciendo que este tipo de comportamiento, denunciado por varias personas, es "inaceptable" y "no será tolerado".



Eso sí, la policía local aseguró, según la agencia de noticias austríaca APA, que no ha recibido queja formal alguna al respecto.



"Vamos a hablar con aquellas personas que nos han informado de estos incidentes. Nos tomamos el asunto muy en serio", señaló la Fórmula 1 en su nota, emitida vía Twitter.

A lo largo del fin de semana, numerosas personas denunciaron en Twitter que fueron víctimas de agresiones verbales de contenido sexual, homófobo y racista.



"La chica que vende helados (o sea, trabaja), es acosada todo el tiempo por hombres mayores borrachos. Es terrible", señaló una usuaria en Twitter.



Según la prensa austríaca, parte de estos incidentes se produjeron cerca del sector en el que había muchos seguidores neerlandeses de Max Verstappen (Red Bull), actual líder en la clasificación de F1.



El propio piloto neerlandés señaló, citado hoy por 'AP', que "eso no está bien".



"He leído un par de cosas, unas cuantas cosas chocantes", señaló Verstappen. "Una persona normal, no debería hacer estas cosas", agregó.



"La gente está de fiesta, toman alcohol. A veces cuando bebes alcohol haces cosas estúpidas, pero esto no debe ser una excusa", concluyó el campeón de Fórmula 1 del año pasado y actual líder del campeonato.

