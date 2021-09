Verstappen vs. Hamilton: cruce de críticas, luego del accidente

El holandés Max Verstappen (Red Bull) culpó al británico Lewis Hamilton (Mercedes) del choque entre ambos que les dejó fuera de carrera en la vuelta 26 al asegurar que el siete veces campeón del mundo fue “hacia la izquierda” para estrangularle y hacerle “ir fuera de pista”.



“Es desafortunado lo que ha sucedido. Sabíamos que iba a estar ajustado en la curva uno. Estábamos muy cerca en la frenada porque me echó hacia afuera; el siguió yendo a la izquierda para estrangularme y hacerme ir fuera de pista”, comentó en DAZN tras la carrera.



“Yo solo quería seguir. Tuve que coger la salchicha porque no había espacio y por eso nos hemos tocado”, añadió. Un Verstappen que fue llamado, junto a Hamilton, a los comisarios para analizar la acción y no descartó que pueda haber una sanción: “Lo hablaremos con los comisarios, le explicaré mi parte y a ver qué sucede”.



El holandés contestó con un escueto “sí, por supuesto” a la importancia del halo, sistema de protección de la cabina del piloto, que evitó que su coche cayera sobre la cabeza de Hamilton.



