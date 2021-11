Hamilton podría ser sancionado en plena definición del Mundial de Fórmula 1

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidirá este sábado sobre la nueva sanción que puede sufrir el séptuple campeón mundial inglés de Fórmula Uno Lewis

Hamilton debido a irregularidades que le fueron descubiertas en el alerón trasero móvil de su monoplaza en el Gran Premio de Brasil.



La entidad organizadora del Campeonato Mundial de Formula 1 ha explicado, unas cuatro horas después de abrir la investigación, que los comisarios no tomarán ninguna decisión esta noche ya que esperan pruebas que no estarán disponibles hasta la mañana del sábado.

Van a confiscar pruebas

Lewis Hamilton, GP de Gran Bretaña Foto: EFE

Asimismo, ha señalado que esa parte del montaje del alerón trasero del vehículo 44 será confiscado durante la noche.



Hamilton, que perderá cinco puestos en la parrilla por cambiar la cámara de combustión del motor de su Mercedes, puede sufrir así una nueva sanción en este Gran Premio de Brasil (de Sao Paulo, este año).



Al parecer, Hamilton pudo haberse beneficiado de forma irregular del sistema DRS (el sistema de reducción de agarre aerodinámico) cuando marcó este viernes el mejor tiempo de la cronometrada que ordena la parrilla de salida de la calificación de este sábado, una prueba sprint de unos 100 kilómetros, la tercera parte de la carrera del domingo.



La dirección de la F1 informó este viernes en el circuito paulista de Interlagos de Sao Paulo de que el delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, advirtió de que la amplitud del DRS del Mercedes del séptuple campeón mundial inglés excede la medida establecida (85 milímetros) según el artículo 3.6.3 del reglamento técnico de la F1.



Por ese motivo, si los comisarios deciden sancionarlo, Hamilton -segundo en el Mundial, a 19 puntos del líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull)- podría sufrir una nueva penalización que le obligaría a salir este sábado desde la última posición de la parrilla o desde el 'pit lane'.



También investigan a Verstappen

Posteriormente a la decisión adoptada sobre Hamilton, los comisarios anunciaron que habían convocado a Max Verstappen y a un representante de Red Bull para comparecer este sábado por una "presunta infracción del Artículo 2.5.1 de la FIA".



Dicho artículo establece que "en el Parque Cerrado sólo pueden ingresar los funcionarios asignados. No se permite ninguna operación, verificación, puesta a punto o reparación, salvo autorización de los mismos funcionarios o de la normativa aplicable".



Verstappen fue visto acercándose al coche de Hamilton en el Parque Cerrado después de la calificación, con un video tomado por un fan en el circuito que aparentemente le muestra tocando el alerón trasero del Mercedes, posiblemente la supuesta infracción por la que ha sido citado.



Todo ello significa que ambos aspirantes al título podrían enfrentarse a sanciones este fin de semana, pero no se tomarán decisiones hasta el sábado. La calificación en formato de prueba sprint -que debutó este año en Silverstone (Inglaterra) y que se emplea por tercera vez, después de haberse usado también en Monza (Italia)- no sólo ordenará la formación de salida de la carrera del domingo, sino que otorgará tres, dos y un punto, respectivamente a los primeros tres clasificados; por lo que la decisión puede afectar de forma clara a la resolución del Mundial, a falta de cuatro carreras para su conclusión.



