Polémica en F1: trabajadoras sexuales ofrecen servicio sin costo a pilotos en Las Vegas

La Fórmula 1 calienta motores para lo que será el penúltimo Gran Premio de la temporada. Las Vegas, ‘la ciudad del pecado’, acogerá este domingo 19 de noviembre una de las carreras más esperadas del año.



Puede ser de su interés: Sebastián Villa, presentación agridulce: es advertido si causa problemas en Bulgaria

El GP está presentando un reto muy grande para los pilotos antes de que salgan a la pista, el juego, la fiesta, el alcohol y las mujeres son las principales distracciones que tienen ‘a la vuelta de la esquina’, y más cuando llegan propuestas inesperadas.

Facebook Twitter Linkedin

Las Vegas AMP Foto: iStock

Cualquier piloto que quiera acelerar su corazón y celebrar la F1 conmigo y con Addison recibirá un coito 100% gratuito FACEBOOK

TWITTER

En las últimas horas, algunas trabajadoras sexuales hicieron una llamativa invitación a los pilotos de Fórmula 1 para que puedan ‘desestresarse' antes de la carrera.



Addison Gray y Alice Little, dos trabajadores sexuales de Las Vegas, concedieron una entrevista en TMZ y se ofrecieron a complacer a los pilotos con sexo para que puedan afrontar de la mejor forma el Gran Premio. Además, explicaron que su oferta es totalmente gratuita y quieren ‘recargar’ su energía antes de la carrera.



"Este mes es la fiebre de la Fórmula 1 en Las Vegas y todos estamos mentalizados para el gran evento. Cualquier piloto que quiera acelerar su corazón y celebrar la F1 conmigo y con Addison recibirá un coito 100 % gratuito", explicó una de las mujeres.

Gray señaló que esta iniciativa busca darle un toque diferente a la gran carpa del automovilismo que no cuenta con las famosas grid girl, unas mujeres jóvenes y atractivas que estaban presentes en el circuito antes de que se encendiera en el semáforo. Desde 2018, la F1 prohibió este tipo de actividades para ‘proteger’ la imagen de las mujeres.

​

"Desde que la Fórmula 1 prohibió a sus fabulosas chicas de parrilla en 2018, los eventos han carecido abrumadoramente del atractivo sexual que tanto necesitan", comentó la trabajadora sexual.

Facebook Twitter Linkedin

Monoplaza de Ferrari. Foto: EFE

Pero su propuesta no quedó ahí, las dos trabajadoras sexuales incentivaron a los aficionados del automovilismo que van a estar en el Gran Premio de las Vegas con descuentos de hasta el 50 % durante toda la semana en la que se lleva a cabo los preparativos de la carrera.



Lea aquí: Conozca al campeón del Tour de Francia que está al borde de la quiebra



"Nuestro descuento ayudará a los visitantes y residentes de Las Vegas a desahogarse con un par de damas generosas para que puedan relajarse durante la semana de la carrera", explicó Little.



Y agregó: "Solo es una invitación para que los fans disfruten de una experiencia en la que se celebra el atractivo sexual, y esto no se deja de lado; porque en nuestro mundo el glamour no está prohibido”.

Sin embargo, la propuesta de Addison Gray y Alice Little a los pilotos de Fórmula 1 no se podrán hacer realidad, debido a que algunos equipos prohíben en sus contratos que los miembros de la escudería asistan a casinos o accedan a servicios sexuales.

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO