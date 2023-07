El patrón de la escudería Mercedes, Toto Wolff, anunció el sábado que Lewis Hamilton y él habían llegado "emocionalmente" a un acuerdo sobre un nuevo contrato para mantener al británico en el equipo de Fórmula 1 más allá de esta temporada. Y, además, reconoció la gran superioridad de Verstappen y Red Bull.

Wolff reconoce la superioridad de Verstappen

Lewis Hamilton y Toto Wolff, los campeones. Foto: EFE

En declaraciones tras la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, dominada por Hamilton, Wolff aseguró que la renovación del contrato del siete veces campeón del mundo todavía no estaba firmada pero que estaba "hecha".



"No la hemos firmado pero, emocionalmente, lo hemos hecho", declaró a Sky Sports.



Su respuesta debería poner fin a meses de especulaciones sobre el futuro de Hamilton, a quien ciertos rumores enviaban a Ferrari en 2024. El austríaco no ha dado ningún detalle sobre la duración del acuerdo con el piloto británico de 38 años, que ganó seis de sus siete títulos con Mercedes, escudería a la que llegó en 2013.



Luego, terminado el GP de Hungría, reconoció que Max Verstappen y Red Bull están a una excesiva distancia de los demás en la categorías.



"Ahí es donde están. Es como un campo de carros de Fórmula 2 contra un Fórmula 1. Han hecho el mejor trabajo. Dentro del reglamento, han hecho el mejor trabajo", dijo Wolff.

*Con EFE