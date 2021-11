Neumáticos medios en el regreso de la F-1 a México

Los compuestos de la zona media de la gama -C2 como P Zero Blanco (duro), C3 como P Zero Amarillo (medio) y C4 como P Zero Rojo (blando)- han sido los elegidos por Pirelli para los neumáticos que se utilizarán el próximo fin de semana en el GP de México, que regresa al calendario después de dos años de ausencia.

Se trata de la misma designación utilizada en la última edición de la carrera, celebrada en 2019 en casi las mismas fechas, y un grado más dura que en 2018 (cuando se descubrió que el C5 era una opción demasiado agresiva para el circuito Hermanos Rodríguez), explica la marca proveedora de neumáticos para el Mundial de Fórmula 1.



La explicación de la decisión



"El trazado mexicano es diametralmente opuesto: su asfalto es mucho más liso, cuenta con una larga recta de salida y un sector inicial muy veloz, y cierra cada vuelta tras sortear dos tramos finales revirados y estrechos".



"Por ello", añade Pirelli, " se pone el especial énfasis en la frenada, aspecto que junto a la tracción será fundamental. La versatilidad de la zona media de la gama P Zero F1 convierte a estos compuestos en la elección adecuada para el trazado de Ciudad de México".



Situado a 2.285 metros sobre el nivel del mar, el Autódromo Hermanos Rodríguez es el circuito situado a mayor altitud de todo el calendario, y eso implica que el aire tiene muy poca densidad, "lo que minimiza el efecto de los alerones y reduce la carga aerodinámica, provocando notable deslizamiento".



"Los tres primeros clasificados de 2019 -recuerda la nota- siguieron una táctica a una sola parada (medio-duro), tendencia que rompió el cuarto clasificado, Charles Leclerc, que se detuvo dos veces (medio-duro-medio). El compuesto C4 no se utilizó en exceso como consecuencia del graining –fenómeno que se redujo del viernes al domingo por evolución de la pista, pero que obligó a quienes arrancaron con el blando a efectuar dos paradas en el Gran Premio".



La pista mexicana no ha registrado mucha actividad en los últimos dos años, por lo que se estima que su asfalto estará bastante deslizante en los libres del viernes, tendencia que mejorará conforme se deposite goma. Mario Isola, responsable de Pirelli en la F1, comentó sobre el GP de México: "La altitud, al igual que el trazado en sí, suelen deparar no pocos desafíos y sorpresas en México, una carrera a menudo impredecible y que suele registrar un interesante abanico de opciones estratégicas. En la última edición los neumáticos más utilizados fueron el medio y el duro. En función de la cantidad de graining que se registre en el blando, se podría repetir la tendencia esta temporada. Así que evaluar el diferencial entre el blando y el medio será esencial de cara a la clasificación".



"El Hermanos Rodríguez es un circuito emocionante", asegura, "y tras dos años de audiencia, estamos encantados de regresar. La carrera se celebrará en la misma época que hace dos temporadas y no se han registrado modificaciones significativas en la pista –salvo un pequeño reasfaltado antes de la curva 1 para eliminar un bache. Ahora bien, los monoplazas han cambiado mucho, por lo que es difícil valorar si los datos de 2019 serán o no relevantes”.



EFE