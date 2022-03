El éxito de la serie documental sobre la Fórmula 1 Drive to survive ha sido un gran aliado de la máxima categoría del automovilismo para atraer nuevos adeptos. Pero el exceso de dramatización de las historias y las “falsas” rivalidades que presenta han generado críticas por parte de los aficionados y los pilotos. Debido a esto, desde la F1 anticiparon que van a pedir que la productora adecue la historia a los hechos.

“No hay dudas de que el proyecto de Netflix ha tenido un efecto muy exitoso. Para despertar el interés de una nueva audiencia ha dramatizado las historias. Un conductor que se niega a participar porque siente que no está siendo representado de la manera correcta, no es algo constructivo”, apuntó Stefano Domenicali, el CEO de la Fórmula 1, que aseguró que durante la competencia de Bahréin del último fin de semana se habló sobre el tema en una reunión con los equipos que aparecen en el documental.



(Lea también: ¡Nairo Quintana es el nuevo líder de la Vuelta a Cataluña!)

Las quejas puntuales sobre el argumento de la serie

“Hablaremos con Netflix porque es necesario que la historia no se aleje de la realidad; si no, ya no encaja. Es un tema que abordaremos con los pilotos. Tenemos que asegurarnos de que un proyecto que ha generado una tracción tan excepcional tenga un lenguaje que siga atrayendo, pero sin distorsionar la imagen y el significado del deporte con el que vivimos todos los días”, expuso el exjefe deportivo de la escuadra Ferrari.



Sin ir más lejos, el último campeón, Max Verstappen, tiempo atrás, se negó a participar en la última temporada de la serie debido a que “fingieron algunas rivalidades que realmente no existen”, argumentó. “Así que decidí no ser parte de eso y no dar más entrevistas después, porque no hay nada que se pueda mostrar”, sostuvo el neerlandés.



Al enojo del piloto de Red Bull se sumaron los de Lando Norris y Carlos Sainz, que expresaron su descontento por el guión del documental. Para el inglés de McLaren, hay comentarios que están fuera de lugar. “Puede parecer que uno dijo algo en tal momento y tal lugar que hacen que definitivamente no sea correcto”, razonó Norris, cuya imagen es utilizada.



(Además: Selección Colombia: la dura sanción que recibió para el partido vs. Bolivia)



Por su parte, el corredor de Ferrari manifestó: “En mi caso y en el de Lando, creo que fueron un poco demasiado lejos. Incluso los aficionados que conocen la Fórmula 1, que son muchos, se dieron cuenta de que Netflix probablemente ha ido demasiado lejos con Lando y conmigo”.

Cuál ha sido el éxito de 'Drive to survive'



La serie que muestra el detrás de escena de la máxima categoría del automovilismo ha demostrado ser muy popular entre los fans de la Fórmula 1 y ha incrementado notoriamente su audiencia desde que se lanzó su primera temporada en 2019, mientras que la cuarta temporada fue presentada a principios de marzo.



La temporada 2022 de la Fórmula 1 tendrá su segunda carrera este domingo, con el Gran Premio que se realizará en el circuito de Jeddah, en Arabia Saudí.



LA NACIÓN (ARGENTINA)

GDA